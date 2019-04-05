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Прогноз ухудшен: Всемирный банк оценил экономику Украины

Сегодня, 12:17

Уровень госдолга будет падать, но все зависит от реформ, считают аналитики ВБ

Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Фото: Getty Images
Прогноз ухудшен: Всемирный банк оценил экономику Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71c/feb/5ca71cfebb94d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71c/feb/5ca71cfebb94d.jpg Экономика Уровень госдолга будет падать, но все зависит от реформ, считают аналитики ВБ

Всемирный банк (ВБ) обнародовал доклад об экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. В числе прочего, в документе содержатся выводы и прогнозы относительно Украины.

Так, аналитики Всемирного банка ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7%. В январе ВБ ожидал роста на 2,9% по итогам года. В 2020 году аналитики банка ожидают роста ВВП Украины на 3,4% (прогноз остался прежним), в 2021 году – на 3,7% (прогноз ухудшен на 0,1 процентного пункта). Теперь прогнозы Всемирного банка совпадают с прогнозами МВФ.

Всемирный банк отмечает, что если Украина будет поддерживать темп реформ, рост ВВП может восстановиться до 4% в среднесрочной перспективе, а в случае, если реформы не будут продвигаться, рост может упасть ниже 2%.

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"Прогноз роста экономики в значительной степени зависит от поддержания импульса относительно реформ для поддержки инвестиций и мобилизации достаточного финансирования. В 2019 году рост прогнозируется на уровне 2,7%, поскольку инвестиции по-прежнему ограничены сложными внешними условиями, неопределенностью, связанной с выборами, и, как следствие, высокой стоимостью внешних заимствований", – отмечается в докладе ВБ.

При этом аналитики прогнозируют, что в 2019 году инфляция в Украине составит 6,8%, в 2020 году – 6%, а в 2021 году – 5,4%. Ожидается и падение уровня госдолга до 60,1% от ВВП в 2019 году, 57,9% – в 2020 году и 55,7% – в 2021 году.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.

А "Сегодня" разбирались, когда улучшение экономической ситуации в стране граждане ощутят на собственных карманах:


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Тег инфляция, экономика, прогноз, ВВП, Всемирный банк, прогнозы, рост ВВП, прогноз инфляции

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