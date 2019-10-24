Прогноз улучшен: Нацбанк ждет роста украинской экономики

В НБУ считают, что темы повышения ВВП в ближайшие будут устойчивыми

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) вслед за публикацией Кабмином обновленного макроэкономического прогноза повысил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 3,5%. Ранее НБУ ожидал, что украинская экономика прибавит 3%.

Прогноз на 2020 год также составляет 3,5% роста ВВП. А в 2021 году НБУ ожидает роста экономики уже на 4%.

"Экономика Украины будет демонстрировать устойчивые темпы роста на уровне 3,5-4% в 2019-2021 годах", – сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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Прогноз инфляции Национальный банк оставил без изменений – 6,3% в 2019, 5% – в 2020 и 5% – в 2021 году.

Ранее в октябре-2019 Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 году до 3,7%. В то же время, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост ВВП в Украине в 2020 году составит 3%.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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