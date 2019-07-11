Прогноз улучшен: в Dragon Capital оценили рост украинской экономики

При этом аналитики ждут ухудшения торговых условий

Фото: пресс-центр НБУ

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году вырастет на 3,2% под влиянием более высокого, чем ожидалось, внутреннего спроса (и потребительского, и инвестиционного). Такой обновленный по итогам полугодия макропрогноз обнародовала одна из ведущих в Украине инвесткомпаний Dragon Capital, ранее оценивавшая рост экономики в этом году в 2,5%.

Согласно прогнозу, внешняя среда в первом полугодии оказалась лучшей для Украины, чем ожидалось, в частности, из-за резкого благоприятного изменения цен на железную руду и газ.

И хотя во втором полугодии года в Dragon Capital ожидают ухудшения условий торговли, в годовом исчислении обновленные прогнозы все же лучше, чем были.

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Оценка увеличения реального ВВП в 2020 году осталась прежней – 2,8%, так как позитивное влияние более высокого спроса будет нивелировано сокращением транзита российского газа, отмечается в документе. Если полгода назад аналитики Dragon Capital ожидали падения транзита на 20%, то теперь – на 50%.

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) в целом прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. В НБУ объясняют замедление темпов роста экономики как внешними, так и внутренними факторами, среди которых есть и политическая турбулентность. Аналогичные прогнозы дают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международное рейтинговое агентство S&P. При этом в Нацбанке не отрицают, что прогноз может улучшиться.

А ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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