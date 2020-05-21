Прогноз ВВП пока пересматривать не хотят: какие параметры бюджета могут изменить

Министр Петрашко считает, что пересмотреть надо бюджетные показатели инфляции и курса гривни

Основания для смены прогноза снижения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 года на 4,8% пока отсутствуют, по поводу прогноза курса гривни и инфляции имеются расхождения с Национальным банком Украины. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное – объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере", – сказал министр.

Он уточнил, что, возможно, будут некоторые изменения по инфляции и курсу гривни.

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Министр пояснил, что курс гривни в последнее время заметно укрепился и сейчас находится достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира – 26,7 грн/долл. против 29,5 грн/долл.

В отношении инфляции Петрашко еще раз подчеркнул, что определенные в правительственном прогнозе 11,6%, по его мнению, не несут угрозу макроэкономической стабильности, однако позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. По его словам, Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.

Глава Минэкономики отметил: если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения бюджет-2020.

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Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет-2020, связанные с финансированием борьбы с распространением коронавируса. Несмотря на то, что расходы пришлось урезать, изменения не коснулись финансирования обороны и безопасности государства, а также поддержки агропромышленного сектора.

При этом был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 4,2%, а инфляция вырасти до 7%.

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