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Прогнозы по мировому спросу на нефть ухудшились

13 июня, 15:35

ОПЕК больше не ждет, что потребление превысит 100 млн баррелей в сутки

Фото: AFP

Цены на нефть растут, а организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила оценку роста мирового спроса на черное золото. Так, картель ожидает, что спрос в 2019 году будет составлять до 99,86 млн баррелей в сутки (б/с).Таким образом, организация больше не ждет, что потребление превысит отметку в 100 млн б/с.

Снижение прогноза ОПЕК связал главным образом с вялым спросом на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале. В картеле ожидают, что спрос будет расти в основном за счет стран Азии во главе с Индией и Китаем, а также за счет американских стран ОЭСР.

По предварительным данным за апрель, запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 25 млн баррелей – до 2,874 млрд. Это на 54,4 млн баррелей выше, чем годом ранее, и на 7,6 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, из них 7,9 млн баррелей – это превышение запасов нефтепродуктов, а нефть демонстрирует дефицит в 0,2 млн баррелей.

Напомним, на сегодня рост цен на нефть повлияли сообщения о том, что два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Атаке подверглись принадлежащее норвежской компании Frontline нефтеналивное судно Front Altair, а также танкер Kokuka Courageous, которым владеет японская транспортная компания Kunihana Sangyo. В результате случившегося на борту танкеров вспыхнули пожары, а норвежское судно затонуло. На его борту находились 23 человека – преимущественно граждане Грузии, России и Филиппин.

Как сообщали новости "Сегодня", после скандала с российской нефтью в "Дружбе" скопилось 5 млн тонн загрязненного черного золота:


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Тег нефть, ОПЕК, прогноз, спрос, ОЭСР

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Интерфакс

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