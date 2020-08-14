Прогнозы сбылись: экономика Украины обвалилась на 11,4%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины, роста которого ждут уже в 2021 году, во втором квартале 2020 года сократился на 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Госслужбы статистики.

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"Реальный ВВП во втором квартале 2020 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 9,9% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со вторым кварталом 2019 года — на 11,4%", - сообщили в Госстате.

Ранее в Кабмине ожидали падения ВВП за второй квартал 2020 года ко второму кварталу 2019 на уровне 11%, то есть этот прогноз оказался верным.

В первом квартале 2020 года падение ВВП составило 1,3%.

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Напомним, ранее Национальный банк отмечал в своем инфляционном обзоре, что в Украине наметился выход из коронакризиса. Впрочем, по данным НБУ, восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В целом, по расчетам Нацбанка, экономика Украины сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%.

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Напомним, в правительстве не исключают, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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