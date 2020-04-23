Прогнозы ухудшились: Fitch оценил рейтинг Украины и угрозы от пандемии COVID-19

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B", но ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного". Как говорится в сообщении агентства, прогноз пересмотрели из-за "значительного влияния пандемии коронавируса".

"Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине, произведенные в последние годы", – считают аналитики. Речь идет о снижении долгового бремени, нормализации перспектив роста и его снизившуюся волатильность.

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В Fitch считают, что в 2020 году ВВП Украины снизится на 6,5%.

"Это отразит пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление. Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение денежных переводов домашних хозяйств (7,8% ВВП в 2019 году)", – говорится в релизе.

В то же время, по мнению Fitch, шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% сельскохозяйственных сырьевых товаров) и снизившимися ценами на нефть, учитывая статус страны как чистого импортера.

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"Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом роста для Украины. Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", – указывает агентство.

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Fitch ожидает, что инфляция в Украине в среднем составит 5,3% в 2020-м и 5,9% в 2021 году, а дефицит бюджета в этом году вырастет до 7,1% ВВП, но в 2021-м этот он сократится до 3,4% ВВП.

"Госдолг вырастет до 57,1% ВВП (64% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году, хотя в 2019 году этот показатель был на уровне 44,4% (50,4% с гарантиями). Таким образом, он приблизится к прогнозному среднему значению 60% для уровня "В" из-за большего дефицита и резкого снижения курса гривни", – указывает Fitch.

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При этом международные резервы Украины в 2020 году снизятся до 22,9 млрд долларов. Этого потребует погашение госдолга и более слабый приток капитала, добавили в агентстве. Fitch отмечает высокие потребности Украины во внешнем финансировании. Погашения внешнего долга в 2020-м достигнут 5,5 млрд долларов, а в 2021-м – 4,8 млрд долларов.

"Fitch продолжает рассматривать как базовый сценарий получение Украиной финального подтверждения программы МВФ в первой половине этого года, хотя не исключает задержек", - отмечают в агентстве.

Сайт "Сегодня" также рассказывал, что после обновления показателей государственного бюджета МВФ ухудшил прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2020 год. Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же Фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сравнил помощь от МВФ с кровью для организма:

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