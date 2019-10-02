Программа деятельности Кабмина: как изменится таможня за пять лет

Кабинет министров намерен в течение пяти лет завершить создание свободной от коррупции Государственной таможенной службы (ГТС) и назначить не менее 50% новых людей на должностях руководителей отдельных структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов.
Об этом говорится в обнародованной Программе деятельности правительства, которую проанализировал сайт "Сегодня".
"Мы разовьем единую автоматизированную информационную систему, развернем национальную электронную транзитную систему и интеграцию информационно-телекоммуникационных компонентов таможни, которая обеспечит обмен информацией с таможнями 35 стран Европейского региона", – говорится в документе.
Правительство планирует запустить программу авторизованных экономических операторов (АЭО) с не менее 300 заявлениями на статус АЭО в 2024 году, а также создать систему, которая не допустит таможенных правонарушений с помощью электронизации процессов, полного видеонаблюдения и использования сканеров / средств бесконтактного мониторинга.
Одна из целей программы Кабмина – снизить денежные и временные затраты для добропорядочного бизнеса на прохождение таможенных процедур не менее чем на 5% ежегодно.
Подробнее о планах правительства читайте на сайте "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет
Новости "Сегодня" писали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.
Между тем в сентябре президент Владимир Зеленский подписал закон "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы".
Как проходило обсуждение документа в Верховной Раде, смотрите на видео:
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