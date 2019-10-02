Программа деятельности Кабмина: как изменится таможня за пять лет

Правительство планирует заменить не менее половины руководящего состава центрального аппарата таможни

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области

Кабинет министров намерен в течение пяти лет завершить создание свободной от коррупции Государственной таможенной службы (ГТС) и назначить не менее 50% новых людей на должностях руководителей отдельных структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов.

Об этом говорится в обнародованной Программе деятельности правительства, которую проанализировал сайт "Сегодня".

"Мы разовьем единую автоматизированную информационную систему, развернем национальную электронную транзитную систему и интеграцию информационно-телекоммуникационных компонентов таможни, которая обеспечит обмен информацией с таможнями 35 стран Европейского региона", – говорится в документе.

Реклама

Правительство планирует запустить программу авторизованных экономических операторов (АЭО) с не менее 300 заявлениями на статус АЭО в 2024 году, а также создать систему, которая не допустит таможенных правонарушений с помощью электронизации процессов, полного видеонаблюдения и использования сканеров / средств бесконтактного мониторинга.

Одна из целей программы Кабмина – снизить денежные и временные затраты для добропорядочного бизнеса на прохождение таможенных процедур не менее чем на 5% ежегодно.

В тренде Водителей в Украине обязали включать фары днем

Подробнее о планах правительства читайте на сайте "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

Новости "Сегодня" писали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.

Между тем в сентябре президент Владимир Зеленский подписал закон "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

Как проходило обсуждение документа в Верховной Раде, смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама