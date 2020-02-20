Программа господдержки для аграриев станет трехлетней: план представят в июле

В новой программе появятся новые направления, которые финансово поддержит Кабмин

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Программа господдержки аграриев на следующий год, которая придет на смену однолетней программе господдержки-2020, будет рассчитана на три года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

План, который разработают на 2021-2023 годы, будет известен уже в июле.

"Совместно с аграрным комитетом мы решили в начале июля анонсировать план государственной поддержки на 2021-2023 годы. Все потенциальные получатели будут четко понимать, на что им рассчитывать в следующем трехлетнем бюджетном цикле", – рассказал заместитель министра Тарас Высоцкий.

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С 2021 года министерство планирует ввести новые направления поддержки – агрострахование и поддержку переработки сельскохозяйственной продукции.

Ранее сайт "Сегодня" подробно рассказывал, какие именно направления аграрного бизнеса получат финансовую поддержку от правительства, в целом превышающую 4 млрд гривен.

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Также мы рассказывали, что семейным фермерским хозяйствам разрешат регистрироваться как ФЛП.

Сайт "Сегодня" писал о том, что Евросоюз даст 26 млн евро на развитие мелких и средних агрохозяйств.

А глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что за пять лет Кабмин собирается повысить уровень зарплат в сельской местности до уровня средней зарплаты по Украине.

Напомним, ранее о серьезном повышении зарплат в Украине говорил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, оклады в Украине должны сравняться с польскими, чтобы люди не уезжали на заработки за границу.

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