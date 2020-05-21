Программа МВФ разблокирует дополнительные деньги для Украины

В Минфине рассказали о дополнительных источниках финансовой помощи

Программа Международного валютного фонда (МВФ), первого транша по которой Кабмин ждет уже в мае, разблокирует для Украины другие источники финансирования. Об этом заявили министр финансов Сергей Марченко, сообщила пресс-служба Минфина.

В частности, речь идет о финансовой помощи от Всемирного банка и Европейского Союза.

"Программа МВФ позволит получить 3,5 млрд долларов в этом году и разблокировать финансирование Всемирного банка – еще до миллиарда долларов. Также это позволит получить макрофинансовую помощь от ЕС – 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 млрд евро дополнительно", – заявил Марченко.

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Напомним, ранее Кабмин утвердил проект письма о намерениях, которое будет направлено МВФ в рамках подготовки к новой программе сотрудничества. Правительство рассчитывает, что Украина получит 18-месячную программу финансирования stand-by. Ожидается, что общий объем финансирования составит около пяти миллиардов долларов, а первый транш – около 1,9 млрд долларов.

В целом, как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

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