Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Программа МВФ разблокирует дополнительные деньги для Украины

21 мая, 16:24

Ксения Капустинская

В Минфине рассказали о дополнительных источниках финансовой помощи

Программа Международного валютного фонда (МВФ), первого транша по которой Кабмин ждет уже в мае, разблокирует для Украины другие источники финансирования. Об этом заявили министр финансов Сергей Марченко, сообщила пресс-служба Минфина.

В частности, речь идет о финансовой помощи от Всемирного банка и Европейского Союза.

"Программа МВФ позволит получить 3,5 млрд долларов в этом году и разблокировать финансирование Всемирного банка – еще до миллиарда долларов. Также это позволит получить макрофинансовую помощь от ЕС – 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 млрд евро дополнительно", – заявил Марченко.

Реклама

В тренде
Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

Напомним, ранее Кабмин утвердил проект письма о намерениях, которое будет направлено МВФ в рамках подготовки к новой программе сотрудничества. Правительство рассчитывает, что Украина получит 18-месячную программу финансирования stand-by. Ожидается, что общий объем финансирования составит около пяти миллиардов долларов, а первый транш – около 1,9 млрд долларов.

В целом, как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

программа помощь финансирование Минфин МВФ Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин
Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщинЭкономика
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсий
В Кабмине предложили перекроить украинскую систему пенсийЭкономика
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримсяУкраина
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставкуЭкономика
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и Одессе
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и ОдессеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...