Программа МВФ спасла Украину от катастрофы – Волкер

Дипломат оценил соглашение с Фондом и объяснил, почему оно было необходимым

Новое соглашение между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной поможет укрепить бюджет и продолжить программы реформ. Кроме того, эта программа спасла Украины от "катастрофы в макрофинансовом плане", заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Это соглашение в долгосрочных интересах Украины, как экономических, так и укрепления бюджета, реформ. Это сотрудничество может иметь очень позитивные результаты в долгосрочной перспективе", – сказал Волкер.

По его словам, Украина получит ощутимую финансовую поддержку.

"Это позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность: предоставлять услуги, демонстрировать на глобальном рынке сильную и стабильную позицию. С точки зрения макрофинансовых и бюджетных выгод для украинского правительства достижение договоренности с МВФ очень важно", – подчеркнул Волкер.

Дипломат добавил, что негативные результаты отсутствия соглашения с МВФ Украина начала бы ощущать уже в январе-феврале 2019 года.

"Это была бы катастрофа для Украины в макрофинансовом плане, если бы соглашения не было", – резюмировал спецпредставитель США.

Напомним, МВФ и Украина достигли договоренностей по новой программе формата stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Заявление МВФ о новой программе последовало в течение часа после решения Кабмина повысить цены на газ в Украине на 23,5% с 1 ноября.

В 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.