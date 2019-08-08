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"Программа МВФ стала бы важным сигналом": сколько НБУ ожидает от других доноров

Сегодня, 15:52

В Нацбанке прогнозируют новое финансирование от Евросоюза и ВБ

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Кроме ожидаемых траншей от Международного валютного фонда (МВФ) Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует получение около 1 млрд долларов в год от крупных доноров в 2020-2021 годах. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

По его словам, новая программа МВФ не так важна для Нацбанка с точки зрения объема финансирования, так как сегодняшних международных резервов достаточно для сглаживания колебаний курса гривни.

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"Новая программа стала бы важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ", – подчеркнул Сологуб.

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Замглавы НБУ также добавил, что новое соглашение с МВФ, которое должно заключить украинское правительство, облегчит доступ Украины на международные рынки капитала.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. Миссия Фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина ведет активные переговоры по поводу новой программы МВФ. По ее прогнозу, срок новой программы составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

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финансирование МВФ Сологуб

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