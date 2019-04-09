Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Фото: REUTERS/Denis Balibouse.

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/76a/5e2/5ca76a5e21c19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/76a/5e2/5ca76a5e21c19.jpg 2019-04-09T08:02:00+03:00 Экономика Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия - последствием напряженных отношений

5 апреля Всемирная торговая организация (ВТО) обнародовала свой окончательный доклад по делу DS512 "Россия – Меры, касающиеся транзитных перевозок", которое инициировала Украина. Претензии Украины не были удовлетворены. То есть Украина проиграла.

О чем спор

Как говорится в докладе, этот спор касается различных мер, введенных Россией в отношении транзита автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию России. Украина обратилась в ВТО с жалобами на то, что с 2016 года Россия запретила использовать автомобильные или железнодорожные транзитные маршруты через украинско-российскую и белорусско-российскую границу для транзитных перевозок украинских товаров в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголию. Украинская сторона отмечала, что такие ограничения противоречат обязательствам России, которые она взяла на себя, присоединившись к ВТО.

Россия не оспаривала факты запрета, однако утверждала, что "эти меры относятся к числу тех, которые Россия считает необходимыми для защиты своих основных интересов в области безопасности", а разбираться с национальной безопасностью – не в компетенции Всемирной торговой организации.

Как говорится в докладе, Украина в своих претензиях ни словом не обмолвилась, что инцидент произошел на фоне обострившихся отношений с РФ. Наоборот, она заявляла, что первые ограничения на поставки украинских товаров были предприняты Россией еще в 2013 и 2014 годах (кондитерских изделий, соковой продукции, детского питания, алкогольных напитков, ряда сельхозпродукции и т.д.). "Украина представляет свой случай как обычный торговый спор, в котором Россия ввела меры, которые не соответствуют некоторым из ее обязательств по ГАТТ 1994 года и обязательств по Протоколу о присоединении России", – говорится в докладе.

Россия, напротив, в своих объяснениях упоминала об антироссийских санкциях в отношении российских граждан и фирм, о запрете для них на ведение бизнеса, о блокировании активов РФ на территории Украины и т.п. "Россия считает, что спор связан с очевидными и серьезными вопросами национальной безопасности, которые, как признали страны-члены, должны быть исключены из рассмотрения ВТО – организации, которая не предназначена для решения таких вопросов", – констатируют авторы доклада.

ВТО посчитала важным "рассмотреть спор в контексте существования этих событий", т. е. в контексте военной агрессии России против Украины. Потому ряд претензий Украины просто не рассматривались. "Если бы эти меры были приняты в обычное время, то есть если бы они не были приняты во время чрезвычайной ситуации в международных отношениях…", – такие сноски сделала ВТО в отношении большинства претензий Украины к России.

Это не единственный иск Украины против России, который рассматривает ВТО. Кроме дела DS512 "Российская Федерация – Меры, касающиеся транзитных перевозок", которое было открыто 14 сентября 2016 года, еще существуют дела DS499 "Российская Федерация – Меры, влияющие на ввоз железнодорожного оборудования и его частей" от 21 октября 2015 года и DS532 "Российская Федерация – Меры, касающиеся ввоза и транзита некоторых украинских товаров" от 13 октября 2017 года.

Выводы Всемирной торговой организации по всем трем процессам – не в пользу Украины. Впрочем, по регламенту ВТО, неудовлетворенная решением сторона может подать апелляцию и рассчитывать на повторное рассмотрение дела. По делу DS512 вынесен окончательный вердикт – увы, не в пользу Украины. А вот два других спора еще будут рассматриваться повторно, поэтому украинская сторона считает, что говорить о проигрыше рано.

Почему проиграла Украина

Экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказывает мнение, что нынешняя ситуация была спровоцирована тем, что Украина допустила блокирование транзита российского транспорта без официальных документов.

"Началось все с того, что одна из радикальных организаций начала блокировать проезд на территорию Украины российских фур. Как результат – Россия запретила проезд украинских фур через свою территорию в Среднюю Азию. Украина подала иск в ВТО, и эта организация приняла решение, что Россия имеет право симметрично отвечать. Фактически Украина первой нарушила договоренности, не пропуская транспорт из России. Даже не с российским, а с иностранным товаром. Причем ни правительством, ни парламентом тогда не было принято никаких официальных документов – ни закона, ни решения, – на каком основании это делается. Нельзя было блокировать в такой ситуации. Если бы было принято, например, решение, что блокируется транзит товаров военного назначения – это было бы хоть какое-то основание для таких действий. Но этого не было сделано, мы блокировали проезд российского транспорта неофициально", – говорит Александр Охрименко.

Стоит ли, кроме всего прочего, искать причины поражения Украины в том, что Россия активно "поработала" в нужном для нее направлении в ВТО? Экономический аналитик, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что этого нельзя исключать.

"Россия достаточно активно отстаивает свои позиции во всех международных организациях. У них эффективно работает дипломатическая служба. Кроме того, очень много россиян работают в различных институциях: в ПАСЕ, в ООН. Это и студенты, проходящие практику, и штатные сотрудники. Поэтому не исключено, что среди персонала среднего звена ВТО, который, собственно, занимается подготовкой решений, могли находиться агенты влияния России. По крайней мере в других международных институциях такие инструменты были явно замечены", – говорит Анатолий Амелин.

В свою очередь, украинские представительство в международных организациях, по мнению эксперта, не всегда действует максимально эффективно.

"Внутри каждой международной организации очень много политических интересов, и Россия с этим профессионально работает. К сожалению, намного профессиональнее, чем Украина. А, например, в ПАСЕ ребята сейчас показали профессионализм, потому что ограничили участие России и ее влияние на эту организацию", – считает эксперт.

Эксперт напоминает, что страна-агрессор использует ограничение транзита как инструмент давления на украинскую экономику.

"Вспомним, что Польша тоже вводила ограничения на транзит украинской продукции через свою территорию. И это был ответ на действия некоторых украинских националистических организаций, которые, как писали, финансировались из России. То есть Россия достаточно серьезно пыталась таким образом ослабить Украину и сделать ее более договороспособной. Теперь она мотивирует транспортную блокаду по отношению к Украине военными действиями, которые сама же и организовала", – говорит Анатолий Амелин.

По мнению экономического эксперта, президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, одна из причин поражения Украины в торговом споре против России – сама история вступления в ВТО, взятые на себя обязательства и преференции.

"Украина в свое время хотела вступить в ВТО раньше России. Она спешила, потому что было подозрение, что, если это вступление произойдет позже, чем вступление России в ВТО, РФ могла выставлять серьезные претензии к Украине, и нам было бы тяжело стать членом этой организации. Ведь для того, чтобы страна стала членом ВТО, нужно, чтобы все страны-члены были согласны с условиями договора. Россия могла выставлять условия, которые были бы для Украины неприемлемыми. Поэтому Украина не сильно торговалась и подписала договор с ВТО на не очень выгодных для себя условиях. Россия же годами торговалась с ВТО и добилась для себя неплохих условий. Только вот, когда Россия вступала в ВТО, Украина почему-то не воспользовалась возможностями выставить для России принципиальные для себя условия. И вердикт суда, который Украина сейчас проиграла, я думаю, является в том числе отголоском истории со вступлением в ВТО", – считает Тарас Козак.

Отметим, что Украина является членом ВТО с 16 мая 2008 года, Россия – с 22 августа 2012 года.

Что теперь будет

Никаких новых экономических потерь Украины от решения ВТО эксперты не ожидают. Они говорят, наибольшие экономические потери Украина уже понесла раньше – когда Россия заблокировала транзитные перевозки по своей территории.

"Мы, конечно, потеряли, но уже давно, еще в 2016 году, когда прекратились транзитные перевозки через Россию. Фактические потери Украины на транспортном коридоре – порядка 2 млрд долларов. Конечно, если бы он сейчас возродился, могли бы эти деньги заработать. Но теперь вряд ли. По крайней мере пока не восстановятся отношения с РФ", – говорит Александр Охрименко.

"Экономические последствия мы уже отыграли, потому что все решения были приняты еще в 2016 году. Если не ошибаюсь, в 2015 году объем транзита через Россию составлял примерно 5 млн тонн, сейчас упал, вроде до 200 тыс. тонн, а после решения ВТО может упасть до нуля", – считает экономический аналитик, соучредитель "Украинского института будущего" Анатолий Амелин.

Впрочем, эксперт считает, что, пострадав от российской транспортной блокады, Украина переориентировалась на другие рынки.

"Да, экономически мы пострадали, но мы увеличили экспорт в Европу, мы осваиваем новые рынки сбыта", – говорит он.

Резюмируя, Анатолий Амелин отметил, что любое поражение – это хорошая возможность подвести итоги и исправить допущенные ошибки.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.