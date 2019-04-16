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Проигрыш в ВТО: Украина нашла выгоду в решении по спору с РФ

Сегодня, 13:12

Межведомственная рабочая группа посоветовала не подавать апелляции

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse.

Украина может извлечь выгоду от проигрыша во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу об ограничении транзита украинских товаров через территорию России.

К такому выводу пришла Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли, которая рекомендовала воздержаться от подачи апелляции по данному спору. Об этом информирует пресс-служба Минэкономразвития.

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Члены рабочей группы пришли к выводу, что в отчете экспертов ВТО есть существенные положения, положительные для торговых интересов Украины и международного сообщества.

"Отчет группы экспертов ВТО в целом выгоден Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Украины действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в ВТО", – говорится в сообщении.

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В Минэкономразвития отметили, что публикация выводов экспертов ВТО о "чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

"Группа экспертов ВТО в своем отчете подтвердила, что Украина обязательно доказала бы факт нарушения российской стороной своих обязательств относительно свободы транзита, если бы не наличие признанных "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", которые сегодня существуют между Украиной и Россией", – добавили в Министерстве.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года

Украина пожаловалась на действия Москвы в ВТО. Она оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

5 апреля 2019 года в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ. В решении сказано, что они не выявили нарушений Россией ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО. В связи с этим арбитры решили не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров ВТО.

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Тег ВТО, Россия, транзит товаров , Минэкономразвития

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