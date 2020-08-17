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Производитель вездеходов Sherp может уйти из Украины: что произошло

17 августа, 11:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

За последние шесть месяцев на заводе были четыре проверки

В то время как Украина изменила правила экспорта оружия, производитель вездеходов Sherp заявил, что может перенести производство из нашей страны. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор Sherp Ярослав Пригара.

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"Мы заявили о своем желании строить новый завод в прошлом году. Заявили и обратились к профильным органам государственной власти с запросом предложить условия, на которых мы могли бы его построить здесь. Мы ответственно ездили на встречи, ответственно отвечали на поступившие вопросы, ответственно и настойчиво приглашали посмотреть на наше производство и на текущий момент все еще ждем предложений", - написал он.

По словам Пригара, уже шесть стран пригласили разместить производство у них.

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"Заинтересованность они озвучили на уровне официальных лиц уровня послов и министров, большинство из них лично побывали на нашем заводе. Уровень компенсаций, которые предлагаются, позволяют покрыть до 70% затрат на строительство нового завода", – отметил он.

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В то же время, по его словам, за последние шесть месяцев "у нас уже 4я проверка государственных контролирующих органов".

"Ждем новостей от родного правительства, пока наращиваем производство в Киеве и закупаем новые станки и оборудование. Но, если новостей не будет, то что нам останется делать? Будем производить там, где получим наиболее конкурентоспособные условия для нашей продукции. Как это делают другие производители. Иначе мы не выживем в этом высококонкурентном мире", - добавил он.

Напомним, не так давно "Укроборонпром" показал подводные испытания модернизированного танка Т-72.

Испытания танка Т-72 Видео: Укроборонпром

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Украина вездеход ОПК

Источник: Сегодня

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