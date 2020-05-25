Производство электроэнергии ТЭС упало на 20 %, АЭС – на 4,6%

С начала года производство электроэнергии тепловыми электростанциями снизилось на 20%, а атомными – снизилось на 4,6%

Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет "Znaj.ua".

По информации Госстата, электростанции Украины в январе-апреле текущего года снизили производство электроэнергии на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 49,73 млрд кВт-ч.

В частности, тепловые электростанции (ТЭС и ТЭЦ) выработали на 19,7% меньше ресурса за этот период, чем годом ранее, – 17,34 млрд кВт-ч, что составило 34,8% генерации электроэнергии в стране.

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Атомными электростанциями (АЭС) страны было выработано 28,88 млрд кВт-ч, что на 4,6% меньше, чем за четыре месяца 2019 года. В общей генерации это составило 58%.

Генерация электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) упала на 24,4% – до 2,23 млрд кВт-ч. ГЭС выработали 4,4% электроэнергии в стране.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предполагает общее уменьшение потребления на 9,5%.

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