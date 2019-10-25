Производство стоит: экономист объяснил ухудшение прогнозов по зарплате

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Кабинет министровпрогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Замедление роста объясняется тем, что в Украине не занимаются повышением продуктивности труда. Такое мнение сайту "Сегодня" высказал экономист Борис Кушнирук.

По словам экономиста, в 2015-2016 годах в стране возобновился заметный рост реальной заработной платы и теперь она фактически равна показателю 2013 года. Частично это объясняется тем, что работодатели повышали зарплату, стремясь удержать отток работников за границу. Однако этот фактор уже перестал действовать, а причин для дальнейшего роста зарплат нет, поскольку не увеличивается продуктивность труда.

"Продуктивность труда не очень высокая, поскольку у нас мало рабочих мест с высоким уровнем производства, с высоким уровнем добавленной стоимости. Ведь фактически все, что имеет отношение к сложной переработке, позакрывали за годы Независимости. Понятно, то, что есть – создает добавленную стоимость, но ее уровень значительно ниже. Соответственно, и уровень зарплат ниже", – отметил экономист.

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Поэтому чтобы изменить ситуацию, необходимо создавать рабочие места в отраслях, которые продуцируют высокую добавленную стоимость, советует экономист.

"Если вы будете стимулировать приток в Украину предприятий, например, машиностроительной отрасли, то на тех же рабочих местах будет расти заработная плата. То есть чем больше будет мест, где будет больший уровень добавленной стоимости, тем больше у вас будет возможностей для роста ВВП, то есть продуктивность труда будет расти и, соответственно, будет существенней расти уровень зарплат", – объяснил Кушнирук.

Ранее мы писали, что уровень зарплаты, который в среднем удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, в сентябре 2019 года составил 19 275 грн. При этом, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 10 537 грн.Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Research & Branding Group.

Аналитики отмечают, что в сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. По данным проведенного экспертами опроса, зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу.

Также сайт "Сегодня" разобрался,что интересует работодателей в Украине и за что готовы платить больше. Необходимые навыки, безусловно, отличаются в разных сферах и на разных работах, но есть и те, которые будут огромным плюсом для всех.

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