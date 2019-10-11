Прокурор САП признал, что от суда скрыли результаты экспертизы по "Роттердам+" – адвокат

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Адвокат Ирина Одинец заявила, что в распоряжении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть результаты экспертизы, подтверждающие экономическую обоснованность принятия ценообразовывающей формулы "Роттердам+".

Об этом адвокат сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, ранее в средствах массовой информации появилась информация, согласно которой в НАБУ манипулируют результатами экспертизы. Пользуясь случаем, адвокат обратилась с ходатайством к судье с просьбой предоставить стороне защиты эти документы.

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"Прокурор Виталий Пономаренко подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но САП может выбирать, что предоставлять судье, а что нет. И не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. По факту прокурор признал, что уважаемая экспертная организация – Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имеет мнение отличное от мнения НАБУ и САП, поэтому пользоваться его выводами они не хотят. Как и не хотят предоставлять эти экспертизы суду, хотя ст. 9 Угловно-процессуального кодекса Украины прямо обязывает полно и беспристрастно изучить обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, что разоблачают, так и те, что оправдывают подозреваемого или обвиняемого. Мы же наоборот имеем яркий пример того, как прокуроры скрывают от суда невыгодные им экспертизы", – написала Одинец.

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По мнению адвоката, "манипулировать общественным мнением по делу "Роттердам+" у НАБУ и САП выходит очень удачно".

"Теперь мы понимаем, что идет манипуляция не только в медиа, но и в суде, и в работе с экспертной оценкой. Это еще раз подтверждает политическую мотивированность этого дела и подтасовку доказательств со стороны НАБУ", – подчеркнула она.

Ранее сайт "Дело" опубликовало расследование, согласно которому САП пыталась манипулировать экспертизой. По мнению издания, попытки склонить экспертов к нужным выводам при проведении экспертиз могут свидетельствовать о наличии в действиях прокурора САП признаков должностных, а может и уголовных, преступлений.

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