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Пролоббировав импорт электроэнергии из России, Герус действовал в интересах агрессора – Войцицкая

5 декабря, 21:39

Экс-нардеп считает, что тот, кто хочет увеличивать зависимость от страны-оккупанта, не заинтересован в сильной Украине

/ Фото: Pixabay

Пролоббировав поправку, которая открыла импорт электроэнергии из России, председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус действует против интересов Украины.

Об этом заявила экс-депутат Виктория Войцицкая в эфире канала "Прямой".

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"Тот, кто хочет увеличить зависимость Украины от страны-агрессора, от страны-оккупанта, играет на его стороне. Этот человек не заинтересован в том, чтобы Украина стала действительно мощным, сильным государством", – сказала Войцицкая.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии из России. Импорт начался с 1 октября. За первую половину октября импорт вырос в два раза, а за ноябрь еще в три раза – до 12 млн кВт·ч/сут. Рост импорта российского тока привел к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями.

По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый в сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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электроэнергия Андрей Герус Войцицкая

Источник: Сегодня

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