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Промышленность Китая показала спад: названа причина

16 марта, 11:34

Виктория Подолянец

Этот показатель стал самым плачевным за 30 лет

Из-за коронавируса, который может поразить и экономику США, промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.

Это самый слабый показателем с января 1990 года. Падение обусловлено вспышкой коронавируса.

Инвестиции в основной капитал упали на 24,5%. Розничные продажи также сократились — на 20,5% в годовом исчислении. Агентство связывает это с тем, что потенциальные потребители стараются избегать людных мест из-за страха заразиться COVID-19.

О первых случаях заражения COVID-19 стало известно в конце декабря. Эпицентром заболевания стал китайский город Ухань. Сейчас число заболевших в мире превышает 169 тыс.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что цены на нефть продолжили снижение, поскольку пандемия коронавируса захватывает мир.

Эпидемия болезни, которую вызывает новый коронавирус, в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

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Анализатор проб и миллионы на оборудование: как украинский бизнес реагирует на угрозу коронавируса

С начала года состояние самых богатых людей мира рухнуло на 950 млрд долларов.

Сайт "Сегодня" писал о том, что пятерка крупнейших технологических гигантов (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день потеряла в стоимости совокупно 416,63 млрд долларов из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности.

В марте 2020 года отмена громких событий в мире технологий принесла убытков на 1 миллиард долларов.

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы относительно коронавируса COVID-19 в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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промышленность торговля Китай производство экономический кризис коронавирус

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