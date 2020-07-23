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Промышленность в минусе: Украина теряет объемы производства

23 июля, 10:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Промпроизводство в стране снова показало негативную динамику

В июне 2020 года промышленное производство сократилось на 5,6% по сравнению с июнем 2019 года. При этом в июне промышленное производство выросло на 4,1% по сравнению с маем 2020 года. В целом же за первое полугодие 2020 года падение промышленного производства составляет 8,3%, подсчитали в Государственной службе статистики.

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В частности, за полгода в перерабатывающей промышленности производство сократилось на 9,6% по сравнению с январем-июнем 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,3%.

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Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как падение ВВП скажется на уровне жизни украинцев. При этом, по самым пессимистичным прогнозам экономистов, снижение ВВП в 2020 году может превысить 15%, как в 2015 году.

Новости "Сегодня" также сообщали, что падение промышленности в Украине замедляется после смягчения карантина, однако динамика все равно отрицательная. Такая ситуация возникла из-за накопившихся в отрасли проблем, но усугубил ее коронакризис. К слову, спикер парламента Дмитрий Разумков сравнил экономические последствия коронавируса с ущербом, который нанесла Вторая мировая война:

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промышленность статистика Госстат промышленное производство

Источник: Сегодня

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