Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Промышленный декаданс: эксперт рассказал, как остановить деиндустриализацию Украины

24 декабря, 13:02

Евгения Давыденко

Специалист напомнил о влиянии курса гривни на экспортеров

/ Фото: Pixabay

Реклама

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении – к ноябрю 2018 года с учетом корректировки на эффект календарных дней – составил 6,9%. Ситуация начала существенно ухудшаться с марта, отметил в комментарии сайту "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, в целом это объясняется отсутствием промышленной политики в Украине. Так, в программе действия правительства не упоминается промышленность, отмечает эксперт. К тому же, по словам Пендзина, рекордное укрепление национальной валюты негативно повлияло на себестоимость продукции отечественного производства, ориентированного на экспорт.

"Есть сильная взаимосвязь между нашими экспортерами и курсом гривни. Если курс гривни будет укрепляться в дальнейшем, себестоимость продукции наших экспортеров на внешних рынках будет расти, доля их продаж будет падать, будут сокращаться рабочие места, будут снижаться доходы в госбюджет", – рассказывает экономист.

Таким образом, продолжает Пендзин, для промышленности важно, чтобы курс соответствовал заложенному в госбюджете-2020, то есть около 27 грн/долл. Он также привел пример США, где намеренно держат доллар дешевле евро: и таким образом побеждают в конкурентной борьбе с товарами, произведенными в ЕС.

"Зарплата в Америке и Европе одинаковая, – объясняет Пендзин. – Но там платят в долларах, тут – в евро. И если разница в 10%, то автоматически себестоимость американских товаров ниже".

И все же главным фактором развития промышленности являются иностранные инвестиции, добавляет Пендзин. Для них в стране нужно создавать рыночные преференции.

"Словаки, когда хотели, чтобы к ним пришел концерн Volkswagen для сборки автомобилей, снизили налог на землю, где должны были строиться корпуса, подвели за счет бюджета всю инфраструктуру, переквалифицировали местное население… Volkswagen пришел, построил предприятия и на сегодняшний день в Словакии это самый крупный налогоплательщик", – отметил специалист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, Рада сделала последний шагк "промышленному безвизу" Украины и ЕС. Это соглашение, подписание которого позволит наладить поставки отечественной промышленной продукции в Европу.

Ранее эксперты заявили, что резкое увеличение налогов на промышленность приведет к росту цен. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

промышленность инвестиции курс гривни курс доллара промышленное производство преференции

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...