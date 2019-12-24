Промышленный декаданс: эксперт рассказал, как остановить деиндустриализацию Украины

/ Фото: Pixabay

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Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении – к ноябрю 2018 года с учетом корректировки на эффект календарных дней – составил 6,9%. Ситуация начала существенно ухудшаться с марта, отметил в комментарии сайту "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, в целом это объясняется отсутствием промышленной политики в Украине. Так, в программе действия правительства не упоминается промышленность, отмечает эксперт. К тому же, по словам Пендзина, рекордное укрепление национальной валюты негативно повлияло на себестоимость продукции отечественного производства, ориентированного на экспорт.

"Есть сильная взаимосвязь между нашими экспортерами и курсом гривни. Если курс гривни будет укрепляться в дальнейшем, себестоимость продукции наших экспортеров на внешних рынках будет расти, доля их продаж будет падать, будут сокращаться рабочие места, будут снижаться доходы в госбюджет", – рассказывает экономист.

Таким образом, продолжает Пендзин, для промышленности важно, чтобы курс соответствовал заложенному в госбюджете-2020, то есть около 27 грн/долл. Он также привел пример США, где намеренно держат доллар дешевле евро: и таким образом побеждают в конкурентной борьбе с товарами, произведенными в ЕС.

"Зарплата в Америке и Европе одинаковая, – объясняет Пендзин. – Но там платят в долларах, тут – в евро. И если разница в 10%, то автоматически себестоимость американских товаров ниже".

И все же главным фактором развития промышленности являются иностранные инвестиции, добавляет Пендзин. Для них в стране нужно создавать рыночные преференции.

"Словаки, когда хотели, чтобы к ним пришел концерн Volkswagen для сборки автомобилей, снизили налог на землю, где должны были строиться корпуса, подвели за счет бюджета всю инфраструктуру, переквалифицировали местное население… Volkswagen пришел, построил предприятия и на сегодняшний день в Словакии это самый крупный налогоплательщик", – отметил специалист.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, Рада сделала последний шагк "промышленному безвизу" Украины и ЕС. Это соглашение, подписание которого позволит наладить поставки отечественной промышленной продукции в Европу.

Ранее эксперты заявили, что резкое увеличение налогов на промышленность приведет к росту цен. Подробнее – в нашем сюжете:

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