"Прорывом года" на финансовом рынке стала компания "Фридом Финанс Украина", – журнал "ТОП-100"

В Киеве назвали лучших игроков финансового рынка Украины по версии журнала "ТОП-100". Наградами отметили лучших финансовых директоров, перспективные банки, страховые и юридические компании. Церемония награждения рейтинга "Финансы. Опора бизнеса" состоялась 29 января в "Веранде на Днепре".
Специальную номинацию "Прорыв года" вручили компании "Фридом Финанс Украина". Эксперты оценили эффективный вклад в отечественный финансовый рынок, креативность команды и смелые инновации. Награду во время церемонии получила генеральный директор компании Марина Машковская.
В 2019 году "Фридом Финанс Украина" активно популяризировала государственные облигации Украины как альтернативу депозитам, делая инвестиционные инструменты доступными и понятными для украинцев.
Также компания первой на фондовом рынке Украины возобновила интернет-трейдинг и предоставила доступ к торговой системе "Украинской биржи", что позволило комфортно покупать или продавать украинские ценные бумаги. Возобновление торгов повышает ликвидность украинского рынка ценных бумаг, возвращая интерес инвесторов к украинским эмитентам.
Компания "Фридом Финанс Украина" в 2019 году удивила нестандартным для консервативного финансового рынка решением – сняла WEB-сериал "Вільні гроші", где в содержание игрового фильма органично интегрировали рекламный контент – в развлекательной и легкой форме зрителю рассказали о сложном мире финансов.
"Фридом Финанс Украина" – профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания – часть международного холдинга FREEDOM HOLDING CORP (USA), акции которого получили листинг на фондовой бирже NASDAQ – одной из главных фондовых площадок мира.
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