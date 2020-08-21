Протесты ударили по экономике Беларуси: доллар резко подорожал, в обменниках ажиотаж

На фоне политической нестабильности, вызванной массовыми антиправительственными протестами, в Беларуси резко упал курс национальной валюты.

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Как сообщает TUT.by, во многих банках выстроились большие очереди из желающих запастись долларами и евро. В связи с чем некоторые обменники прекратили продажу, а другие продают не более 1000 долларов в одни руки.

Так, если перед выборами евро в Беларуси продавали по 2,93-2,99 белорусских рубля, то по состоянию на 21 августа его стоимость выросла до 3,01-3,11 рубля.

Подорожал и доллар – 8 августа стоимость американской валюты составляла 2,41-2,56 белорусских рубля, но сейчас она подорожала до 2,56-2,62 рубля.

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Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Тысячи человек были задержаны, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, как минимум четыре человека погибли.

Также ранее новости "Сегодня" разбирались, как протесты против президента Александра Лукашенко могут ударить по экономике Беларуси и чего в таком случае следует опасаться Украине.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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