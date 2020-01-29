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Против главы и членов НКРЭКУ открыто уголовное производство – Ляшко

29 января, 10:30

Дело расследуется по статье Уголовного кодекса "служебная халатность"

Фото: Олег Ляшко/Facebook

Фото: Олег Ляшко/Facebook

Главное следственное управление Нацполиции возбудило уголовное производство в отношении председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые отказались выполнить рекомендацию министра энергетики и запретить импорт российского электричества в Украину. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook глава Радикальной парии Олег Ляшко.

"По нашему с Виталием Куприем обращению Главное следственное управление Нацполиции возбудило уголовное производство в отношении председателя и членов НКРЭКУ, которые отказались на обращение министра энергетики запретить импорт российского электричества в Украину. Дело расследуется по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность", – заявил он.

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По его словам, именно из-за преступной бездеятельности председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и членов Комиссии отечественная экономика несет огромные убытки: добыча угля упала на 17%, на 4% – снизилось производство электроэнергии.

"Потеряны тысячи рабочих мест и миллиарды налогов в бюджеты. Все эти ужасные последствия – это результат действия "формулы Геруса", по которой в Украине запустили российское электричество. НКРЭКУ вместо того, чтобы прекратить убийство нашей экономики, продолжают ее добивать. Платит за это дебилизм каждая украинская семья безработицей и бедностью", – уверен глава Радикальной партии.

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Ляшко обещал, что судебный процесс будет громким:

"Суд над бандой Геруса, в которую вошли и члены НКРЭКУ, в будущем будет одним из самых громких в истории Украины. Ведь только слепой может не видеть, что убийство собственной энергетики и экономики в интересах России – это преступление!" – заявил он.

Напомним, ранее Ляшко уже предупреждал, что если НКРЭКУ не откликнется на призыв министра энергетики и не запретит поставки в Украину российской и белорусской электроэнергии, против ее руководства и членов будут открыты уголовные производства.

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Олег Ляшко НКРЭКУ Андрей Герус

Источник: Сегодня

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