Провал законопроекта о "зеленом" тарифе: Геруса обвинили в безответственности

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Провал энергетическим комитетом ВР под председательством нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Геруса законопроекта о добровольном снижении "зеленого" тарифа № 2543 является безответственной позицией и приведет к бегству инвесторов из Украины. Об этом заявила народный депутат Украины, одна из соавторов законопроекта Людмила Буймистер.

"Я считаю, что это абсолютно неконструктивная позиция. Если ты хочешь договориться с индустрией о том, чтобы ретроспективно изменить условия работы на рынке. Поэтому мы должны были искать этот компромисс вместе. Но, как уже было отмечено индустрией, этот компромисс не был найден на уровне министерства. Тогда и мы, законодатели, просто вынуждены вмешиваться в этот процесс, вынуждены реагировать на угрозы, стоящие перед страной", – сказала Буймистер, комментируя законопроект № 2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по улучшению инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

По ее мнению, позиция депутатов комитета, которые не поддержали законопроект, является безответственной, поскольку проблема "зеленого" тарифа требует решения в срочном порядке.

"Это не ответственная позиция, на мой взгляд, затянуть процесс еще на месяц-два-три. Нам надо было всем, и в первую очередь председателю комитета (Герус. – Ред.), акцент на первоочередности и неотложности этого законопроекта. Поэтому позиция, что "давайте еще об этом поговорим какое-то время"... С каждым днем ​​этот дефицит (для расчетов за "зеленую" электроэнергию. – Ред.) у нас будет расти. И вообще непонятно, в чем цель и задача такой позиции", – сказала Буймистер.

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Она отметила, что неопределенность относительно "зеленого" тарифа негативно влияет на бизнес, и инвесторы вскоре начнут сворачивать свои проекты и уйдут из Украины.

"На уровне комитета по буквально несколько дней мы могли доработать этот проект, внести пожелания министерства, учесть пожелания индустрии и закончить процесс уже на следующей неделе. И дать индустрии уверенность в тех условиях, в которых они будут работать в следующем году. А сейчас мы поставили бизнес в такую ​​ситуацию, когда они даже бизнес-планы свои не могут утвердить. Так что они должны делать? Они будут просто убегать из страны", – прогнозирует Буймистер.

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Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект № 2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.

13 декабря на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с руководителем комитета Андреем Герус отказались поддержать законопроект № 2543. Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющие оппозиционные фракции. Против голосовали члены комитета, представляющие фракцию "Слуга народа" во главе с председателем комитета Андреем Герус.

Ранее на телеканале "Украина" также вышел в эфир сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа". Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают "зеленую" энергию, в Украине вдруг решили, что это – дорого, утверждают эксперты:

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