Проверки депутатов на детекторе лжи, субсидии по-новому: итоги дня

Курс доллара в Украине подрос, а боевики продолжают обстрелы на Донбассе

Общество

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 нардепами "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет. САП проверит информацию о том, что нардепы получили взятки за голосование.

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете.

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От 3500 до 5500 сообщений в сутки поступает операторам службы "102" в Киеве. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции.

Авиакомпания Ryanair откроет второе направление из Херсона – в Вену (Австрия) с 30 марта. С 21 декабря начнутся полеты в Краков (Польша).

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Минздрав разработал критерии формирования сети оказания медицинской помощи. В частности, расстояние между пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения – не более 60 минут. Время проезда бригады экстренной медицинской помощи в городе – 10 минут, за пределами города – 20 минут.

Экономика

Не предусматривается ухудшения в отопительном сезоне 2019-2020 годов для субсидиантов – говорится в сообщении Кабмина о принятых изменениях в систему назначения субсидий. При этом изменение процента обязательного платежа в формуле субсидии с 15% до 20% вступает в действие с 1 мая 2020 года. Размер субсидии после этого уменьшится для получателей с самыми высокими доходами. При этом упрощено оформления субсидийдля некоторых категорий населения.

Ослабил на 5 копеек до 24,89 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 24 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 октября. За неделю – с 17 по 24 октября – гривня ослабла по отношению к доллару также на пять копеек.

10,9 млн фунтов стерлингов должны заплатить ПриватБанку Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики после проигрыша в Апелляционном суде Лондона. Эта сумма – компенсация судебных расходов банка.

Европейский инвестиционный банк одобрил выделение кредитной линии в 450 млн евро на строительство северного объезда Львова и реконструкцию участков автодороги М – 05 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Увеличилась с 27,046 млн га в 2017 году до 27,842 млн га в 2019 году площадь обрабатываемых земель в стране. При этом количество аграрных компаний (включая фермеров) сократилось с 40 011 до 38 451. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного AgroPolit и сервисом Feodal.

Составила 20,95 млрд грн в сентябре сумма начисленного НДС. Это на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Вместе с тем, в прошлом месяце база налогообложения по сравнению с сентябрем 2018 года выросла лишь на 3,5%, до 757,1 млрд грн. В августе сумма начисленного НДС составила 19,8 млрд грн. Это на 17,2 % больше аналогичного периода 2018 года.

Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу расширить предоставление помощи Украине. На пресс-конференции в Брюсселе он сказал, что страны НАТО должны больше сотрудничать с Украиной.

Не менее 20 млрд долларов долгов на сегодняшний день Россия уже списала странам Африки. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Поддержку соглашению по Brexitвыразили члены британской Палаты общин, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации. При этом депутаты отвергли предложение правительства завершить за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантии того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября.

Не менее 11 млн долларов теряет Казахстан каждый месяц из-за ограничений, которая Россия ввела на транспортировку через свою территорию казахстанского угля, предназначенного Украине, заявили в министерстве торговли страны.

Facebook готова передать лидерство в проекте криптовалюты Libra группе партнеров. По словам Марка Цукерберга, положение, в котором находится компания, подвергнувшаяся пристальному вниманию властей и регуляторов, не позволяет ей продвигать свой план запуска криптовалюты.

Все подробности в спецтеме Brexit

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