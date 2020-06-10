МВФ поддержал усиление таможенной и налоговой службы в Украине

МВФ будет следить за тем, как наполняется доходная часть бюджета, что обеспечивают налоговая и таможенная служба

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, которая уже запущена в Украине и поддерживается властями.

"Предусматривается реализация ряда структурных реформ. В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, по его словам, предусматривается укрепление устойчивости банковской системы в части работы с неработающими кредитами, также будет усилена институциональная способность Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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По его словам, в данной программе сохранены требования по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, полученных преступным путем.

"Этим блокам МВФ уделяет очень большое внимание...Также традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена и решение фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год является сбалансированным и обеспеченным источниками финансирования", – добавил министр финансов.

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Как известно, существуют пункты, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by:

прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;

усиление корпоративного управления госпредприятия;

усиление и независимость Антимонопольного комитета;

реформа таможни и налоговой;

сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";

приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

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Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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