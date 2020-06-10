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МВФ поддержал усиление таможенной и налоговой службы в Украине

10 июня, 17:25

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

МВФ будет следить за тем, как наполняется доходная часть бюджета, что обеспечивают налоговая и таможенная служба

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает продолжение реформы налоговой и таможенной служб, которая уже запущена в Украине и поддерживается властями.

"Предусматривается реализация ряда структурных реформ. В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, по его словам, предусматривается укрепление устойчивости банковской системы в части работы с неработающими кредитами, также будет усилена институциональная способность Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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По его словам, в данной программе сохранены требования по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, полученных преступным путем.

"Этим блокам МВФ уделяет очень большое внимание...Также традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена и решение фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год является сбалансированным и обеспеченным источниками финансирования", – добавил министр финансов.

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Как известно, существуют пункты, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by:

  • прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
  • усиление корпоративного управления госпредприятия;
  • усиление и независимость Антимонопольного комитета;
  • реформа таможни и налоговой;
  • сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
  • приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский намерен жестко бороться с контрабандистами.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая на границе с Венгрией произошли потасовки, куда стянули и военных. На пункте пропуска "Тиса", что на Закарпатье, водители и пассажиры около 50 транспортных средств с посылками итальянских заробитчан отказывались растаможить свой груз и перекрыли выезд из КПП для всех.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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налоги доходы граница госбюджет контрабанда таможня Минфин ГНС МВФ бюджет-2020

Источник: УНИАН

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