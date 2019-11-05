Какая банкнота – твоя? Тест от сайта "Сегодня" и Нацбанка Украины

Какая гривневая купюра для тебя счастливая? Узнай, ответив на вопросы теста, подготовленные Национальным банком Украины специально для сайта "Сегодня"

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25 октября Национальный банк Украины ввел в обращение новую гривневую купюру, которой еще не было в истории независимой Украины. Банкнота номиналом одна тысяча гривен стала восьмой купюрой банкнотно-монетного ряда.

К этому событию сотрудники Национального банка Украины специально для читателей "Сегодня" подготовили тест, который поможет узнать, какая купюра больше всего соответствует твоему характеру и, вероятнее всего, является счастливой для тебя.

Подсказка: ответы на вопросы связаны с историческими личностями, изображенными на купюрах. Но не стоит подтасовывать результат, пытаясь "угадать" ответы, связанные с гривней самого крупного номинала. Ведь все личности, удостоившиеся изображения на купюрах, – выдающиеся и неповторимые. А иметь много "пятерочек" – иногда гораздо полезнее,чем одну "пятисотку".

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Напомним, ранее новости "Сегодня" узнавали, как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен.

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