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В Украине выросли пенсии и прожиточный минимум

1 июля, 06:00

Анастасия Ищенко Анастасия Ищенко

К минимальной пенсии добавили 74 гривни

В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, повышен прожиточный минимум, а следом за ним и пенсии с социальными выплатами. Прожиточный минимум в стране в этом году меняется дважды – в июле и в декабре.

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До этого прожиточный минимум в Украине составлял 2027 грн. А с 1 июля прожиточный минимум повышен до:

  • для трудоспособных лиц 2197 грн (был 2102 грн);
  • для лиц, утративших трудоспособность — 1712 грн (был 1638 грн).

Увеличение прожиточного минимума влечет за собой и рост минимального размера пенсий. Так, до сегодняшнего дня минимальная пенсия составляла 1638 грн, а с 1 июля цифра вросла до 1712 грн, то есть на 74 гривни.

Также вырастет надбавка пенсионерам за стаж. Это ежемесячная доплата для тех, у кого больше 30 или 35 лет стажа (женщин и мужчин соответственно). Надбавка составляет всего 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный год стажа, поэтому с июля она вырастет с 16,38 грн до 17,12 грн.

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Помимо этого, вырастут и соцвыплаты на детей, которые привязаны к прожиточному минимуму. Так, для одиноких родителей выплаты составят:

В тренде
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  • на детей до 6 лет — с 1 779 грн до 1859 грн;
  • на детей от 6 лет до 18 лет — с 2 218 грн до 2 318 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

  • для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля — 4647,5 грн;
  • для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля — 5795 гривен.

Для детей с инвалидностью:

  • до 6 лет — 6226,5 грн;
  • от 6 до 18 лет — 7 763 грн.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.

А о том, как накопить себе на пенсию смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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пенсии прожиточный минимум выплаты Украина соцвыплаты

Источник: Сегодня

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