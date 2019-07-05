Прожиточный минимум вырос, курс доллара обвалился, а бюджет недобрал доходов: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире





Общество

62% украинцев однозначно готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" с 29 июня по 3 июля. Еще 23% заявили, что скорее готовы участвовать, 12% – не будут голосовать, а 3% – не определились.

317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов по состоянию на 3 июля уже зарегистрировала Центральная избирательная комиссия.

1663 обращения о нарушении избирательного законодательства уже зарегистрировала Национальная полиция. Открыто 66 уголовных производств и составлено 285 административных протоколов.

Конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных судах объявила Высшая квалификационная комиссия судей. Участие в нем могут принять 656 кандидатов, находящихся в резерве на замещение вакантных должностей судей местных общих судов.

11 грузовиков с гуманитарной помощью направил на неподконтрольную территорию Донбасса Международный комитет Красного Креста. Общий вес помощи – 200,8 тонны.

Выросло в пять раз с 2014 года количество граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их было около 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек. По официальной статистике на сегодня гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на жительство в Польше.

Составила 7989 грн средняя зарплата штатных сотрудников, занятых в сельском хозяйстве, в январе-мае, что на 22,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом заработная плата в пищевой промышленности выросла на 20,9%, до 9348 грн.

135 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции с начала года установило НАПК. Составлено 87 протоколов об административных правонарушениях, утверждено 39 обоснованных выводов о признаках правонарушений, направлено 9 предписаний.

Составил 230 тыс. человек пассажиропоток международного аэропорта "Запорожье" в январе-июне, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом на международных линиях было перевезено 173 тыс. пассажиров (рост на 33,1%), на внутренних – 57 тыс. чел. (рост на 20,5%).

Составил 552,6 тыс. человек пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в январе-июне, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом из аэропорта было осуществлено почти 2,5 тыс. вылетов.

В среднем 73 доллара на человека жители Украины в 2018 году потратили на лекарства, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 54 доллара.

Около 72 тыс. полицейских планируется привлечь в день выборов в Верховную Раду для обеспечения общественной безопасности и порядка, сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

Субвенцию в размере 200 млн грн Кабинет министров принял решение выделить местным бюджетам на строительство и реконструкцию мультифункциональных площадок для занятия игровыми видами спорта. Наибольший объем средств получат Донецкая (19,7 млн грн), Днепропетровская (15,2 млн грн), Харьковская (12,7 млн грн) области и Киев (14 млн грн). Субвенция предоставляется при условии софинансирования из местных бюджетов в объеме не менее 50% общей стоимости работ.

Сократилась на 9,8% задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае к апрелю и составила 52 млрд грн (без учета электроэнергии). В целом в мае украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,5 млрд грн, что составило 203,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,7 млрд грн (133,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Составили 803,4 млрд грн доходы населения Украины в январе-марте, расходы – 852,4 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. В годовом выражении номинальные доходы населения выросли на 15,5%. При этом реальные располагаемые доходы населения увеличились на 7,7%. Расходы же населения увеличились на 20,8%.

Экономика

Вырос с 1853 до 1936 тыс. грн размер прожиточного минимума в Украине с 1 июля – соответствующая норма заложена в законе "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Последующее повышение прожиточного минимума до 2027 грн запланировано на 1 декабря.

Достиг нового исторического рекорда – 60,12 млрд грн портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 4 июля, в том числе увеличившись по итогам прошедших 2 июля первичных аукционов на 2,71 млрд грн. Весь прирост традиционно обеспечили гривневые бумаги – 3,91 млрд грн, которых теперь в портфеле нерезидентов на 58,21 млрд грн.

Купил на межбанке 52 млн долларов Нацбанк 3 июля, но курс гривни все равно укрепился и впервые с апреля 2018 года преодолел уровень 26 грн за доллар.

Увеличило до 351,88 млрд грн Министерство финансов прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020 году, что на 16,08 млрд грн больше по сравнению с прогнозом на начало июня и на 52 млрд грн – по сравнению с ожидавшимся показателем на начало года.

Увеличится до 14,92 млрд долларов дефицит торгового баланса Украины в 2021 году с 13,78 млрд долларов в 2020 году и до 16,11 млрд долларов в 2022 году – таков базовый прогноз социального и экономического развития Украины на эти годы, утвержденный постановлением Кабмина.

Антимонопольный комитет рекомендовал трем мобильным операторам – "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell – информировать потребителей о расчетной стоимости тарифных планов за день, а не за четыре недели.

Выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн общий фонд государственного бюджета за январь-июнь. Доходы госбюджета по сравнению с прошлогодними показателями выросли на 12,9% – до 506,8 млрд грн, составив 95,7% от плана.

Долги на сумму 133,81 млрд грн Украина должна заплатить в третьем квартале 2019 года. Необходимо выплатить 74,41 млрд грн государственного внутреннего долга и 59,40 млрд грн внешнего.

615 млн грн составили общие поступления от малой приватизации, которая стартовала осенью прошлого года. С начала года на электронные аукционы выставлен 301 объект, из которых 197 проданы.

239 предприятий, экспортирующих товары в страны ЕС уже получили статус уполномоченного экспортера. Они могут экспортировать свою продукцию по упрощенной процедуре.

В 73 млрд грн "Укрзализныця" оценивает необходимый ей объемом инвестирования в обновление локомотивной тяги: 13 млрд грн на тепловозов и 60 млрд грн – на закупку и модернизацию электровозов.

Намолотили 8,2 млн тонн ранних зерновых с площади 2,5 млн га (25% прогноза) аграрии в 23 областях Украины по состоянию на 4 июля.

Вырос на 30,8% украинский аграрный экспорт в страны ЕС в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2,97 млрд долларов. Импорт увеличился на 12,1% и составил 1,227 млрд долларов.

Увеличил до 14 Национальный банк число системно важных банков, тогда как с 2016 года их число оставалось неизменным – три: государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. В расширенный перечень вошли также государственный Укргазбанк и частные "Альфа-Банк" с присоединяемым им Укрсоцбанком, Райффайзен банк Авал", ПУМБ, Укрсиббанк, ТАСкомбанк, Универсал банк, Кредобанк, ОТП банк и "Пивденный".

"Укрзализныця" завершила процедуру прайсинга евробондов на сумму 500 млн долларов, которые будут размещены сроком до 2024 года под 8,25% годовых. Предприятие привлекает средства без государственных гарантий и залога. Запрос в пять раз превысил предложение компании и достиг 2,5 млрд долларов.

Министерство финансов смогло снизить на первичных аукционах 2 июля ставку отсечения по четырехмесячным гривневым бумагам с 17,75 до 17,44%, по семимесячным – с 18,25 до 17,94% и по 12-месячным – с 18,4 до 18,3%. Для снижения ставок по бумагам до года Минфин пожертвовал спросом в 2,42 млрд грн, довольствовавшись 3,01 млрд грн.

Вошла в тройку крупнейших стран-экспортеров агропромышленной продукции в Европейский Союз Украина в период с мая 2018 по апрель 2019 года, поставив на рынки этих стран продукции на 6,3 млрд евро.

Выросли на 4,6% расходы на производство сельскохозяйственной продукции в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

18 пассажирских вагонов "Укрзализныця" в январе-июне модернизировала капитально-восстановительным ремонтом и планирует увеличить их количество до 50. Эти вагоны уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов

Мир

Будут возобновлены в сентябре 2019 года трехсторонние переговоры в формате Украина – РФ – Европейская комиссия о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Мировые цены на продовольствие упали впервые за полгода они незначительно снизились в июне по сравнению с маем и практически сравнялись с показателем годичной давности. Снижение цен на молочную продукцию и растительные масла компенсировало подорожание зерновых, сахара и мяса.

Выплатить 100 млн долларов пообещал авиаконцерн Boeing семьям 346 человек, погибших при крушении самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии.

45% американцев считают, что президент Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту – таковы данные социологического исследования Gallup. 53% выступили против импичмента. При этом импичмент поддержали 7% республиканцев, 46% независимых респондентов и 81% тех, кто поддерживает Демократическую партию.

9 миллионов литров виски сгорели в американском штате Кентукки из-за пожара на складе производителя виски Jim Beam.

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

9 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания для поддержки независимых украинских СМИ в рамках нового 3-летнего проект. В целом на поддержку украинских реформ в течение следующего года выделят 37 млн фунтов.

На 2 млн евро власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited. Компания обязалась ежегодно предоставлять отчет на немецком языке о рассмотрении жалоб на незаконные публикации. Отчет от июля 2018 года, однако, оказался неполным, в нем отражены не все жалобы.

Компания Tesla сообщила об объемах производства и поставках автомобилей за второй квартал текущего года. Она установила новый рекорд, поставив на рынок 95 200 авто. В этом году план составляет от 360 тыс. до 400 тыс.

2 июля сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее заняли участники протестов. Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей. Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.

На сумму 3,6 млрд долларов американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет пожертвует на благотворительность акции своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway. В 2006 году Баффет, которому в настоящее время 88 лет, пообещал пожертвовать на благотворительность 85% своих акций Berkshire. С учетом последнего пожертвования, он уже передал на благотворительные нужды 45% принадлежащих ему в 2006 году акций на общую сумму порядка 34 млрд долларов.

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