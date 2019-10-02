Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

/ Фото: Кабинет министров Украины

У нового правительства, похоже, складывается традиция наиболее значительные документы принимать по воскресеньям. Так, в воскресенье, 15 сентября, Кабмин представил и подал в парламент проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Ровно через две недели, 29 сентября, тоже в воскресенье, в парламент была подана Программа деятельности Кабинета министров. Правда, ее текст появился на сайте Верховной Рады только в понедельник.

Такие разные программы

В отличие от бюджета, единого шаблона составления программы правительства не существует. Поэтому каждое правительство вкладывает в ее форму и содержание то, что считает наиболее важным. Так, для правительства Арсения Яценюка, похоже, наиболее важным было закрепить в программе пункты Коалиционного соглашения и твердые намерения Украины идти на сближение с Европой. А также, вероятно, хотелось подчеркнуть намерение "перезагрузить", или обновить, экономику Украины. Очевидно, поэтому в преамбуле к обеим программам правительства Яценюка, от 2014 и 2015 годов, сказано, что они направлены на выполнение задач, определенных в коалиционном соглашении и соглашении о евроассоциации. А тексты программ напоминают список поручений, причем во второй обозначено не только то, что именно надо сделать, но и к какому сроку, и кто ответственный. Наиболее часто встречается слово "новый" и производные от него – 435 раз. Кроме того, с этого слова начинается каждый раздел: "Новая оборонная политика", "Новая политика госуправления", и т. д. Причем во второй программе тоже все было "новое". Всего во второй программе 35,5 тыс. слов.

Программа правительства Владимира Гройсмана от 2016 года намного лаконичнее: там всего 2,7 тыс. слов. Ключевое слово – "реформы". Каждый раздел – это новая реформа, а всего их было запланировано 17. Эта программа также говорит, что имеет целью выполнение Коалиционного соглашения и соглашения о евроассоциации.

Программа Алексея Гончарука намного более пространная, хотя до программы Яценюка недотянула: в ней только 25 тыс. слов. Вся программа Гончарука – это набор целей. Слово "цель" встречается в ней 269 раз (и это не считая производных). В преамбуле программы так и записано: "Эта программа – это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее". И каждый пункт программы – это не задача для правительства (принять закон, разработать программу и т.п.), а футуристическая картинка – по типу тех, на которых была построена и предвыборная программа Владимира Зеленского.

Цели сгруппированы по министерствам, которые и должны работать над достижением этих целей. А внутри министерств "за достижение каждой из предложенных целей… будет отвечать конкретное лицо, что позволит нам построить работу в правительстве по принципу ориентированности на результат и эффективно осуществлять кадровую политику", – говорится в программе.

При этом, в отличие от программ предшественников, в Программе Кабмина Гончарука для каждого министерства расписаны и конкретные количественные показатели, по которым можно будет судить о том, достигнута ли поставленная цель. Такие себе маркеры, или "маяки", по типу тех, что расписываются для Украины в кредитных программах МВФ. Правда, сроки достижения этих целей не всегда обозначены. Но программа, как указано, рассчитана на 5 лет.

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Презентуя программу деятельности правительства, премьер Алексей Гончарук заявил, что постановка и достижение целей – "нормальная практика" в цивилизованных странах. "Эффективность не должна измеряться количеством проведенных мероприятий, фоточек на фейсбуке, количеством встреч. Все эти фейковые бумажные галочко-палочковые системы ушли в прошлое. Мы попробовали поставить каждому министерству цель, измеряемую показателями. Это то, на что мы будем ориентироваться в ближайшее время, если парламент этот документ поддержит", - пояснил Гончарук.

В этом материале мы проанализируем глобальные экономические цели, которых намерено достичь правительство Алексея Гончарука.

По ВВП перегоним Грузию?

В программе указаны такие цели-маркеры на 5 лет:

- Экономика Украины (ВВП) должна вырасти на 40%.

"Для упрощения расчетов мы исходим из того, что 1% инклюзивного экономического роста дает нам приблизительно 15 млрд грн поступлений в госбюджет", – говорится в программе Кабмина. Не указано, правда, речь о номинальном или реальном ВВП, в гривнях или в долларах. Однако в любом случае эта цель настолько амбициозна, что сегодня многим кажется невыполнимой. Это значит, что номинальный ВВП к 2024 году должен вырасти примерно до 5,6 трлн грн (с около 4 трлн грн, которые ожидаются по итогам 2019 года). Если такая же пропорция сохранится и в росте ВВП на душу населения (который, как считается, более точно отражает уровень благосостояния жителей государства), это значит, что к 2024 году украинцы смогут жить примерно так, как сегодня живут граждане Грузии и, может быть, чуть хуже албанцев. Это, разумеется, если данную цель программы удастся выполнить.

- Должно быть создано 1 млн рабочих мест.

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Все предыдущие годы нам обещали такую цифру в год, бывало даже и больше. Правда, сколько на самом деле сейчас создается рабочих мест, статистика скромно умалчивает.

- К 2024 году в Украину должно зайти 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Это значит, что ежегодный приток инвестиций должен вырасти в 4-5 раз. На сегодня в Украину попадает ежегодно порядка 2-2,5 млн прямых иностранных инвестиций.

- Все основные дороги – 24 тыс. км – планируется привести в хорошее состояние. Обещают активно развивать железные дороги, а также построить 5 глубоководных портов и 15 аэропортов.

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В Украине, по данным "Укравтодора", насчитывается порядка 164 тыс. км дорог, из них 42,8 тыс. км – это дороги государственного значения. Как заявляли в "Укравтодоре", порядка 95% всех дорог нуждаются в ремонте. Но дожидаются ремонта в лучшем случае 2-3 тыс. км. С 2016 по 2018 годы, например, приведено в порядок 6,8 тыс. км дорог. О строительстве железных дорог, портов и аэропортов вообще не вспоминали в последнее время.

Прожиточный минимум поднимут. Но не сразу

Еще одна цель, поставленная правительством:

- Каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума.

О повышении прожиточного минимума до уровня реального новая команда власти говорит не первый день. Сайт "Сегодня" уже писал о том, что в проекте госбюджета на 2020 год Кабмину было поручено "предпринять решительные шаги", чтобы довести показатели прожиточного минимума до реального уровня. Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук пояснила, что "премьер поставил амбициозную задачу увеличить [прожиточный минимум] до 4,5 тыс. грн".

Упоминание о такой цели в законе о бюджете на следующий год позволяло предположить, что прожиточный минимум постараются повысить в течение именно 2020 года. Однако из слов Алексея Гончарука во время презентации программы работы правительства, скорее, следовало, что это задача более отдаленного периода.

"Для того, чтобы обеспечить такой прожиточный минимум, экономике необходимо вырасти очень сильно. По нашим расчетам, минимум на 33%. Чтобы каждому человеку, который нуждается такой помощи от госусдарства, получила достаточно денег для того, чтобы считаться над чертой бедности. Полностью это явление преодолеть в ближайшие годы будет очень сложно, но мы точно хотим приблизиться к решению этого вопроса", – сказал, в частности, премьер.

Кроме перечисленных, глобальными целями правительство Гончарука считает следующие:

- уровень загрязнения окружающей среды уменьшится минимум на 20%

- демографический тренд должен стать позитивным: рождаться и возвращаться в Украину должно больше людей, чем умирать и выезжать.

В программе также указано, что для достижения поставленных целей вместо "бюджета проедания" теперь будет составляться "бюджет развития", где доходы будут распределяться по принципу 70/30. То есть 70% должны тратиться на развитие экономики, и только 30% – на соцобеспечение.

Кроме глобальных целей, как уже упоминалось, каждое министерство получило свои узкопрофильные, подкрепленные конкретными показателями эффективности. Но о них мы расскажем в наших следующих материалах.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что правительство внесло в Раду законопрект о рынке земли.

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