Прямые контракты с "Газпромом": Оржель дал четкий ответ

Информация о возможных прямых контрактах с частными украинскими компаниями на данный момент не соответствует действительности.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"На самом деле мы же поставили перед собой задачу реализовать в Украине европейские правила. По европейским правилам любая компания, которая имеет ресурс, где купить газ, может продать его на украинском рынке. Поэтому потенциально такая возможность есть. Такая возможность есть для трейдеров из Европы, такая возможность есть для трейдеров из России. Почему? Потому что мы ввели европейские правила. У нас сейчас в том политическом решении, которое было подписано в пятницу, зафиксирована важная вещь. Что цена не политическая. Не какая-то скидка от чего-то. А цена хаба, то есть цена индикатора европейского минус потенциальная скидка, которая будет определяться в соответствии с тем, что либо объемы больше, либо транспортное плечо меньше. И важно другое: если мы не хотим покупать, то это уже будет решение СНБО о санкциях в отношении таких компаний", – отметил министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что российская сторона заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину.

Отметим, что Украина с 2015 года не покупала газ у России. Так, сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 1 декабря (уже четвертую зиму) Украина в течение 1475 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. С начала 2019 года в Украину было импортировано 14 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 38% аналогичного прошлогоднего объема.

Напомним, что Россия подтвердила намерение выплатить Украине 3 млрд долларов.

Изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Прямые газовые контракты ранее заключали крупные компании, связанные с известными украинскими политиками.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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