Прямые поставки российского газа в Украину: в Кабмине назвали главное условие

/ Фото: Укртрансгаз

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

"Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", - сообщил Кулеба.

По его мнению, вопрос в том, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпирования национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

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"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", – добавил вице-премьер.

Он отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом "Газпрома", и выразил убеждение, что Украина уже никогда не будет крупнейшим клиентом "Газпрома", так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться.

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"Кто-то будет покупать напрямую у "Газпрома", значит, так будет. Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади", - подчеркнул Кулеба.

Как известно, Украина не закупает газ напрямую у "Газпрома" с ноября 2015 года. Ранее "Нафтогаз" уже допускал возобновление прямых поставок газа из России в 2020 году.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите. Основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража –живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. Кроме того, стороны обнулили все судебные претензии друг к другу.

Еще 27 декабря "Нафтогаз" подтвердил получение денегот "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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