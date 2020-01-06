"Психика проседает": на праздники в Украине активизировались мошенники

В Украине активизировались мошенники, которые охотятся на любителей праздничных скидок, акций, розыгрышей и призов. Пользуясь праздничной эйфорией, они выманивают деньги. Жертва может попасть в яму кредитов всего лишь после одного телефонного звонка. Новости "Сегодня" выясняли, как не попасться на крючок аферистов.

У киевлянки Светланы Туленцовой – совсем не праздничное настроение. Мошенники обманули ее на 13 тыс. гривен, да еще набрали и кредитов на ее имя. А началось все со звонка якобы оператора мобильной связи. Светлане сообщили, что она заказала новую SIM-карту.

"Я отрицала, а он говорит: "А, ну тогда это действия мошенников, это надо приостановить. Дайте мне три номера ваших знакомых, с кем вы последний раз контактировали", – пересказывает Светлана Туленцова телефонный разговор с мошенником.

Номера женщина назвала. И в тот же день ее мобильную и банковскую карты заблокировали. Светлана их закрыла, а новые данные поступили на электронную почту. Но мошенники взломали и ее.

"А в почте моей открытым текстом – мой паспорт с моей фотографией. Начали приходить на почту письма с предложениями, что вы взяли кредит в такой-то организации, вам одобрен кредит на такую​-то сумму", – говорит Светлана.

Теперь женщине угрожают коллекторы, и она ищет справедливости в суде.

Частный детектив Руслан Болгов отмечает: операторы мобильной связи и банки не выведывают личные данные.

"Нужно привязать номер телефона к вашему паспорту. И тогда без вашего личного присутствия и вашего личного паспорта никто не сможет перевыпустить номер телефона. Переводите свой номер в контрактную площадь", – говорит частный детектив Руслан Болгов.

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А еще сейчас распространены мошенничества с акциями и розыгрышами. Потому что люди теряют бдительность, говорит психолог.

"Психика проседает. Любой человек, от мала до велика, входит в состояние эйфории, это понижает порог чувствительности, пороги ощущений, критичности. Это происходит к середине января. Нужно не терять трезвости рассудка, оценивать любые купли-продажи с позиции исключительно купли-продажи", – советует психолог, судебный эксперт Юрий Ирхин.

На праздники люди расслабляются и больше верят в чудеса. Этим активно пользуются мошенники. Поэтому психологи советуют: в эти дни максимально избегать супер-акций, розыгрышей и опросов. Иначе, вместо дармового подарка, жертва, на самом деле, сделает "подарок" мошенникам.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

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