Птичий грипп атакует Украину: в Винницкой области должны сжечь уже 100 тысяч кур

Совсем недавноптичий грипп атаковал Европу и уже добрался до Украины. В частности, до Винницкой области. Там уже сожгли более 50 тысяч больных кур и еще столько же должны утилизировать. На предприятии, где обнаружили штамм, круглосуточно работают ветеринары. Обходят и частные хозяйства. Кто заразил птиц гриппом и есть ли угроза для людей?

Столб дыма над этой фермой стоит и днем, и ночью. Сотрудники Госпродпотребслужбы сжигают целые горы инфицированных кур. Внутри здания, в специальных костюмах, собирают других мертвых птиц. На территорию фермы никого кроме специалистов не пускают. Круглосуточно на предприятии работают ветеринары. Сначала усыпляют птиц, а затем сжигают. Утилизировали уже более пятидесяти тысяч кур. На воротах предприятия объявления о карантине. Дезраствором обрабатывают даже машины.

Крестьянам рассказывают как уберечь от гриппа домашних птиц.

Людмила Андрущак Бугаковская, сельская голова:

"На улицу не выпускать, содержать в оградках, не допускать контакта с прилетными птицами".

Местные напуганы. Опасаются, что из-за вспышки инфекции на ферме придется избавиться и своих пернатых. Первый признак птичьего гриппа – слабость. Поэтому ветеринары планируют осматривать домашних птиц менее месяца. Анализы будут брать у кур, гусей, уток и индеек во всех селах района. Если инфекцию обнаружат, птиц сожгут.

Специалисты предполагают, что куры на ферме заразились гриппом от диких птиц. Они жили на озере, неподалеку от фермы. Поэтому могли есть корм, который хранится на предприятии под открытым небом.

Заразиться птичьим гриппом человек не может. Но пока специалисты выясняют, куда с этой фермы продавали яйца.

Григорий Сидорук, начальник управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области:

"Их надо изымать. Потому что теоретически мы не можем знать, где эти яйца. Не только, кто их потребляет, а куда скорлупу денут. А может ее скармливать птице будут. Теоретически есть угроза распространения среди птиц".

Последний раз вспышку птичьего гриппа в Украине фиксировали три года назад. Сейчас от него страдает и Европа. Карантин продлится до марта.

Напомним, новости "Сегодня" также сообщали о том, что Европа закрыла границы для куриного мяса из Украины. Но при этом яйца и яичная продукция под ограничения не подпадают. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Ранее в ведомстве также напомнили украинцам о правилах покупки и употребления мяса птицы и яиц, которые нужно соблюдать, чтобы не заболеть птичьим гриппом.

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