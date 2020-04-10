ПУМБ предлагает своим клиентам "Защиту от мошенников"

Уникальная страховка позволит вернуть до 20 тысяч гривен, похищенных мошенниками с карточного счета

Мошеннические схемы с карточными счетами совершенствуются с каждым днем. Преступники не только оперативно следуют за банковским прогрессом, но и ловко пользуются уязвимостью украинцев в сложных ситуациях. И несмотря на то, что банки постоянно совершенствуют систему безопасности и информируют, как не попасть на крючок мошенников, обезопасить себя удается далеко не всегда. Дополнительную защиту для своих клиентов ввел один из крупнейших украинских банков.

ПУМБ совместно со страховой компанией ВУСО предоставил возможность владельцам дебетовой карты "всеКАРТА" дополнительно обезопасить свои денежные средства – с 3 апреля они могут подключить "Защиту от мошенников", застраховав свой карточный счет. Услуга обойдется в 200 гривен в год. При этом страховка от компании ВУСО покрывает ущерб, причиненный всеми основными видами мошенничества, и гарантирует возврат похищенных денег в пределах страхового лимита в течение 15 дней. Максимальный страховой лимит составляет 20 000 гривен, то есть, если сумма ущерба не превышает 20 тысяч гривен, страховка позволит полностью вернуть украденные средства. Поскольку услуга распространяется на счет клиента, страховка покрывает и все привязанные к этому счету карты, отмечают в ПУМБ.

Фото: freepik

Преимуществом продукта "Защита от мошенников" является единственный лимит страхового покрытия по всем видам мошенничества. Это значит, что при наступлении любого страхового случая, предусмотренного услугой, клиент может получить максимальную компенсацию в рамках страхового лимита.

"Защита от мошенников" не содержит сублимитов на ряд страховых случаев: то есть, независимо от того, какой вид страхового случая наступил, сумма 20 тысяч гривен полностью покрывает все виды мошенничества", – разъясняет начальник отдела банковского страхования продуктов розничного бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

Страховка по услуге "Защита от мошенников" компенсирует ущерб от таких преступных действий с картами и карточными счетами:

незаконная оплата с карточного счета в торгово-сервисной сети утраченной или украденной картой – мошенники оплачивают покупки утраченной/украденной картой;

скимминг - накладка на банкомате, с помощью которой считываются данные карты;

незаконные операции в интернет/мобильном банкинге – операции со счетами клиента третьими лицами без платежной карты с помощью SMS-команд или приложения "SMS-банкинг";

оплата с карты без подтверждения SMS-пароля – использование третьими лицами карты клиента без его физического присутствия, то есть использование только данных карты и данных клиента;

фишинг - вид интернет-мошенничества, когда мошенники вводят пользователей в заблуждение, например, представляясь работниками банка, с целью получения конфиденциальной информации;

фарминг - замаскированные поддельные сайты, которые очень схожи с оригинальными. Переходя на них, клиент рискует передать свои личные данные карты мошенникам;

вишинг - телефонное мошенничество, когда мошенники выманивают реквизиты банковских карт или другой конфиденциальной информации, или принуждают к переводу средств на карту воров.

Если мошенники похитили со счета застрахованные средства, для получения компенсации необходимо:

1. Заблокировать карту, если есть подозрение о мошенничестве.

2. Обратиться в киберполицию, сообщить о факте мошенничества и получить номер, по которому зарегистрировано обращение.

3. Обратиться в ПУМБ с письменным заявлением о несанкционированной транзакции, а также подать заявление о факте мошенничества в страховую компанию.

Оформить услугу "Защита от мошенников" можно в отделениях ПУМБ. В ближайшее время заказать страхование от мошенников можно будет также в телефонном режиме.

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