ПУМБ учит украинцев финансовой грамотности

Финансовая грамотность как дисциплина введена в учебный школьный курс только с 2019 года

Фото: finbalance.com.ua

Мы ежедневно имеем дело с деньгами. Но, как оказалось, совершенно не умеем ими распоряжаться. Именно к такому выводу приводят результаты исследования Индекса финансовой грамотности ОЕСР, проведенному USAID совместно с НБУ: Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По результатам исследования самый низкий балл финансовой грамотности у украинцев 18-24 лет, а самый высокий – в возрастной группе 25-34. Результаты достаточно прогнозируемые, ведь молодых украинцев никто системно не обучал, как правильно обращаться с деньгами. Финансовая грамотность как дисциплина введена в учебный школьный курс только с 2019 года.

Впрочем, освоить азы финансовой грамотности можно не только при помощи государства, но и при помощи бизнеса. Тем более, что согласно исследованию, проведенному Visa и GfK Ukraine в 2018 году, 86% опрошенных украинцев хотели бы повышать уровень знаний.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) проводит образовательные мероприятия по финансовой грамотности ко Дню сбережений, который отмечается в Украине осенью.

Образовательные встречи проходят в отделениях ПУМБ, в средних и высших учебных заведениях, на предприятиях и в организациях в различных городах: Харькове, Днепре, Бердичеве, Запорожье, Сумах, Павлограде, Мариуполе, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве, Луцке, Кременчуге, Краматорске, Покровске и др. Их цель состоит в том, чтобы граждане разных возрастных и социальных групп стали более осведомленными о деятельности банков и пользовании банковскими продуктами и услугами.

Во время встреч специалисты ПУМБ раскрыли ряд практических вопросов: как управлять своими финансами – экономить, накапливать и приумножать; как правильно занимать, чтобы кредит не был обременительным для семейного бюджета; как пользоваться услугами через Интернет; как обезопасить себя от онлайн-мошенничества и тому подобное.

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Сотрудники ПУМБ учили украинцев, как можно экономить и зарабатывать на банковских услугах. Например, многие до сих пор не знают, что оплата коммунальных, как и пополнение счета мобильного телефона, может быть без банковской комиссии, если оплачивать через интернет-банкинг. Зачем же платить до 50 грн за то, что можно сделать бесплатно?

Наибольшее количество вопросов аудитории было связано с телефонным мошенничеством. Очень распространенная схема, когда мошенники звонят от имени "службы безопасности банка" или от имени "менеджера банка" с целью разблокировать платеж. Пользуясь фактором внезапности, а также тем, что большинство украинцев по факту не знают, как действовать в подобных ситуация, мошенники путем манипуляций получают от своей жертвы пароль, номер карты и другие данные, которые позволяют получить доступ к счету и снять с него деньги. Схема не новая, но украинцы и дальше попадаются на эту уловку мошенников.

Сотрудники банка обращают внимание, что соблюдение базовых правил финансовой безопасности позволит не попасться на удочку даже самых опытных мошенников. Что нужно знать:

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Завести отдельную финансовую SIM-карту

Обратиться к мобильному оператору с паспортом для усиления безопасности и отключить возможность удаленного перевыпуска SIM-карты

Установить в Интернет-банкинге дневные лимиты на суммы оплаты картой, закрыть проведение Интернет-операций

Не делиться своими персональными данными: CVV-кодом на обороте карты, секретными кодами из SMS, паролями

Не распространять в Интернете свой мобильный телефон, к которому привязан банковский счет

Сохранить номер службы поддержки вашего банка в телефоне

Всего ПУМБ провел более 160 обучающих лекций для более чем 8 тысяч украинцев в разных городах.

Эта инициатива помогает развитию финансовой грамотности населения Украины, а также повышению уровня доверия к банковской системе.

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