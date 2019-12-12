Пунктуальность украинских авиакомпаний в ноябре выросла до 84,7%

/ Фото: Pixabay

Украинские авиакомпании, которые расширяют географию полетов, в ноябре 2019 года в рамках 15-минутного отклонения от расписания совершили 84,7% всех рейсов из аэропортов страны, что соответствует повышению показателя на 2,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за октябрь (82,1%). Такие данные опубликовало Министерство инфраструктуры Украины.

В целом в ноябре украинские авиакомпании осуществили 3,812 тыс. рейса.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний в ноябре 2019 года увеличилась до 86,8% (с 80,4% в октябре). А общее количество выполненных рейсов достигло 2,866 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в ноябре более 50 рейсов, наиболее пунктуальной была авиакомпания Windrose с показателем в 90,8% при общем числе рейсов 404. За ней следует "Международные авиалинии Украины" с показателем в 89,5% при общем числе рейсов 2 287 и "Мотор Сич" с 84,7% при 144. Далее – авиакомпания SkyUp с 72,8% при 599 и "Буковина" с 69,9% при 73 рейсах.

Реклама

В ноябре рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Air Arabia (30 рейсов), Azerbaijan Airlines (22 рейса), AlItalia (17 рейсов), Air Serbia (8 рейсов) и Georgian Airways (7 рейсов).

Среди лоукостеров в ноябре наилучшие показатели по пунктуальности у Wizz Air Hungary – 89,8% при 561 рейсе. У Pegasus Airlines этот показатель составил 89,4% при 94 рейсах – второе место среди лоукостеров. На третьем месте – ирландская Ryanair с пунктуальностью в 88,3% при 452 рейсах.

В тренде Вопрос на миллиарды долларов: эксперт назвал главную проблему газовых переговоров Украины и России

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что рынок авиаперевозок в Украине скоро "перегреется".

Напомним, иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам. В Украину по состоянию на 2019 года летают 39 иностранных авиакомпаний. Более половины постоянно растущего пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама