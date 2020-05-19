Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко

Президента РФ пока не устраивает уровень интеграции в рамках ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за введение единого тарифа на транзит газа в странах Евразийского экономического союза. Об этом Лукашенко, который сомневается, что у экономического союза с РФ есть перспективы, заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает БЕЛТА.

"Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", - заявил он.

В ответ президент России Владимир Путин дал понять, что его страна пока не намерена пересматривать вопрос газовых тарифов.

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"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", – сказал российский президент.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Лукашенко возмутила цена на российский газ. По его словам, Беларусь платит за российский газ больше, чем Германия.

О том, что думает Лукашенко о союзном государстве России и Беларуси, смотрите в сюжете:

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