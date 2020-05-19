Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко

19 мая, 13:51

Денис Беспалов

Президента РФ пока не устраивает уровень интеграции в рамках ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за введение единого тарифа на транзит газа в странах Евразийского экономического союза. Об этом Лукашенко, который сомневается, что у экономического союза с РФ есть перспективы, заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает БЕЛТА.

"Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", - заявил он.

В ответ президент России Владимир Путин дал понять, что его страна пока не намерена пересматривать вопрос газовых тарифов.

Реклама

В тренде
Рада разблокировала подписание закона о банках: МВФ скоро даст кредит

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", – сказал российский президент.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Лукашенко возмутила цена на российский газ. По его словам, Беларусь платит за российский газ больше, чем Германия.

О том, что думает Лукашенко о союзном государстве России и Беларуси, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ ЕврАзЭС ЕАЭС Владимир Путин Александр Лукашенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает
Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожаетТранспорт
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся
Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримсяУкраина
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставку
Доверие президента лопнуло – министр Криклий готов уйти в отставкуЭкономика
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС
Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕСЭкономика
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это время
Два месяца карантина в цифрах: как изменилась Украина за это времяЭкономика
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусора
Из-за карантина многим украинцам могут отключить воду и прекратить вывоз мусораЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...