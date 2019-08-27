Когда российский газ начнет поступать в Турцию по "трубе" в обход Украины: Путин назвал сроки

Фото: "Газпром"

Российский газ по газопроводу "Турецкий поток", который пойдет в обход Украины, начнет поступать в Турцию до конца 2019 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"По графику идет строительство "Турецкого потока". Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции", – сказал он.

Новости "Сегодня" писали, что "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

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В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

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В марте 2019 года строители соединили две секции "Турецкого потока" – морскую и прибрежную.

Между тем, Москва требует от Киева продлить договор по транзиту газа через территорию Украины с 2020 года. Украинская сторона не согласна и поддерживает предложение Еврокомиссии о новом долгосрочном контракте:

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