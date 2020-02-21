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Путин неожиданно сделал Лукашенко щедрое предложение

21 февраля, 15:39

Россия готова возместить Беларуси почти полмиллиарда долларов

На фоне угроз Беларуси диверсифицировать поставки нефти, частично отказавшись от импорта из России, президент РФ Владимир Путин согласился компенсировать Минску почти полмиллиарда долларов за год.

Об этом, как сообщают в пресс-службе белорусского президента Александра Лукашенко, он заявил после телефонного разговора с хозяином Кремля 21 февраля.

"Это же простой счет – наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн тонн – это примерно 420-430 млн долларов, которые мы теряем. Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо", – сказал Лукашенко послу Беларуси в РФ Владимиру Семашко.

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Напомним, что белорусская власть неоднократно жаловалась на потери из-за снижения таможенных пошлин на российскую нефть в 2020 году в рамках проводимого в России "налогового маневра".

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Лукашенко отметил, что компенсация будет проводиться за счет российских нефтяных компаний.

"В этом направлении мы должны работать", – резюмировал белорусский лидер.

Напомним, поскольку две страны не смогли договориться о поставках нефти, в прошлом месяце Россия остановила поставки, но в тот же день возобновила их. Несмотря на это, в рамках так называемого Союзного государства две страны планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

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Источник: Сегодня

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