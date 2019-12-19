Путин цинично "пожалел" Украину: Запад не дает живых денег

США и ЕС недостаточно помогают Украине деньгами, а лишь позволяют рассчитываться с долгами, считает президент РФ

Владимир Путин во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

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Украина, которой в следующем году предстоит выплатить по государственному долгу 400 млрд гривен, якобы не получает от стран Запада реальной поддержки. Такое мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Если бы США хотели помочь – лучше бы денег дали Украине. Почему денег-то не дают? Смотрите, ведь денег почти не дают, дают только гарантии на возможный кредит, но это – не живые деньги", – сказал Путин.

Он также сообщил, что США и страны Европы "вроде как поддерживают нынешний украинский режим и руководство, но в то же время наносят какие-то серьезные удары". К таким требованиям Путин причислил условия по экспорту леса-кругляка из Карпат, что угрожает оставить регион без леса, рекомендации Международного валютного фонда отменить льготы на газ для населения и планы по созданию рынка земли.

"МВФ требует, чтобы отменили льготы на энергоносители, в том числе на газ. Другие западники – ЕС – требуют, чтобы лес-кругляк обязательно вывозили в Европу. Это же от Карпат скоро ничего не останется... Голые скалы там будут, если будут кругляк вывозить. Вроде как поддерживают нынешнее руководство, а в то же время наносят какие-то серьезные удары. Теперь требуют землю продавать. Для украинцев земля сакральное значение имеет. И я могу это понять. Это золотые земли! Без земли, без леса, с космическими тарифами для населения. Оппозиция, конечно, сразу же воспользовалась этим, начинает наносить внутриполитические удары по президенту Украины Владимиру Зеленскому", – сказал он.

"Вот она – цена евроинтеграции. Наверно, оно того стоит", – добавил Путин.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какое заявление президента Украины Владимира Зеленского насторожило Владимира Путина.

Также мы сообщали, что в Берлине начались трехсторонние газовые переговоры.

В Еврокомиссии заявили, что переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража. Напомним, дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили.

Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров. В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

Российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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