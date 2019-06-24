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Путин продлил ответные меры на санкции Запада

24 июня, 15:31

Президент РФ внес изменения в нормы первоначального указа о контрсанкциях

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июня, продлил до 31 декабря 2020 года отдельные специальные экономические меры против стран, которые ввели санкции в отношении Москвы.

Российский президент также поручил обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Другим документом Путин внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. В документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС".

При этом такие грузы должны быть запломбированы, а водители – иметь соответствующие учетные талоны. В указе также прописано разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования.

Кроме того, аналогичные поправки внесены в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что после аннексии Крыма Евросоюз и другие страны, включая, США начали вводить санкции против России.

В августе 2014 года Путин подписал указ об отдельных специальных экономических мерах, на основании которого правительство РФ запретило импорт ряда товаров из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. Впоследствии санкции неоднократно продлевались, последний раз – до конца 2019 года.

Во время очередной прямой линии, которая состоялась 20 июня, Путин дал понять, что Россия не обязана выполнять требования Евросоюза для отмены санкций, так как, по его мнению, Москва ни с кем не ругалась:


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Тег Россия, Путин, санкции, глонасс, санкции против Украины

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Источник:

ТАСС

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