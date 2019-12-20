Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,37
25,98

Путин: Россия стремится к газовому соглашению с Украиной

20 декабря, 14:46

Президент России назвал условие заключения контракта

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Россия на трехсторонних газовых переговорах стремится к заключению с Украиной соглашения по транзиту. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", – заявил Путин, отметив, что соглашение пока не заключено.

Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

Реклама

При этом, как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста.

В тренде
Интернет-провайдерам в Украине облегчат жизнь: что изменится

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Россия Украина газовые переговоры Владимир Путин транзит газа

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика
Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в
Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в "нормандском формате"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...