Путин: Россия стремится к газовому соглашению с Украиной

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Россия на трехсторонних газовых переговорах стремится к заключению с Украиной соглашения по транзиту. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", – заявил Путин, отметив, что соглашение пока не заключено.

Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

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При этом, как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено.

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