Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной

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Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми выдвинутые Украиной условия транзита российского газа в Европу. Об этом Путин сказал на совместной с президентом Республики Сербия Александром Вучичем пресс-конференции.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые предлагают нам украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросные позиции, и удастся позиции согласовать", - отметил Путин.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель допустил, что очередной раунд газовых переговоров состоится 5 декабря.

15 ноября Путин заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 20-25%.

На это исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил, что предложенная Россией цена газа для Украины на 20-25% ниже не является скидкой, поскольку "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку.

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При этом Витренко подчеркнул, что скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

2 декабря Оржель заявил, что Украина на переговорах по транзиту газа после 2020 года будет привязывать вопрос о прямых поставках газа из РФ к вопросу компенсации долгов "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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Ранее сообщалось,что "Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам о транзите газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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