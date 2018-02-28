Путин: "Северный поток-2" – не альтернатива транзиту газа через Украину

Проект "Северный поток-2" не является конкурентом украинскому транзиту. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Путина, если украинская сторона представит "экономически обоснованные условия транзита", российская сторона готова их рассмотреть.

Ранее европейские политики, в том числе из стран – сторонников реализации проекта "Северный поток-2", назвали условием реализации проекта сохранение транзита российского газа через Украину.

"Это, кстати говоря, даже не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего не имеем против продолжения сотрудничества и с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки", – сказал президент РФ.

Курц отметил, что при реализации проекта "Северный поток-2" "надо еще проработать множество деталей и прояснить влияние проекта на другие государства".

"Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран", – добавил Курц.

Как известно, ранее компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии.

Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.