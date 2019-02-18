Названы пять технологий, которые изменят мир: как прокормить восемь миллиардов человек

Ученые IBM Research представили ежегодный прогноз, в котором выделили значимые инновации в области науки и технологий в ближайшие пять лет

Фото: Pixabay

Названы пять технологий, которые изменят мир: как прокормить восемь миллиардов человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a7b/e6d/5c6a7be6d5c35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a7b/e6d/5c6a7be6d5c35.jpg 2019-02-18T12:38:00+02:00 Экономика Ученые IBM Research представили ежегодный прогноз, в котором выделили значимые инновации в области науки и технологий в ближайшие пять лет

Исследователи IBM Research описали пятерку потенциальных инноваций, которые могут решить проблемы человечества и повысить качество жизни в ближайшие пять лет. Именно над этими технологиями работают сейчас ученые американской компании.

Исследователи выпускают такие прогнозы с 2006 года, а в этом году предсказания коснулись продовольственной цепи. То есть цепочки поставок продуктов питания – начиная с выращивания семян, производства продуктов и заканчивая их потреблением и выбрасыванием отходов.

"В течение следующих пяти лет население Земли впервые превысит отметку в восемь миллиардов. Наша сложная продовольственная цепь, страдающая от изменения климата и нехватки воды, снова будет проверена на прочность. Чтобы удовлетворить запросы переполненного будущего, нам потребуются новые технологии и устройства, научные открытия и совершенно новые способы мышления о безопасности пищевых продуктов", – говорится в блоге IBM Research.

Компания кратко описала прогнозируемые инновации, которые призваны изменить нашу жизнь за пять лет:

"Цифровые двойники": как прокормить растущее население Земли, используя меньше ресурсов

Это параметры всех аспектов сельского хозяйства, задействованные при выращивании продуктов – от качества почвы, навыков водителя трактора до цены, по которой продукт продается на рынке. Ученые соберут их, оцифруют и будут отслеживать. Далее с помощью искусственного интеллекта (ИИ) фермеры смогут с точностью прогнозировать урожайность. И это, в свою очередь, позволит банкам получать необходимые данные и предоставлять кредиты аграриям для расширения бизнеса.

Устранение разорительных неизвестных: как сократить порчу продуктов

Технология блокчейн, IoT-устройства (IoT – Internet of Things, с англ. – интернет вещей) и алгоритмы ИИ объединят свои усилия, чтобы составить точную цепочку поставок продуктов питания. Все участники – от фермеров до поставщиков продуктов – будут точно знать, сколько нужно сажать, заказывать и отгружать. В результате потери продовольствия существенно сократятся, а продукция в тележках покупателей будет более свежей.

Картирование микробиома: как защититься от вредных бактерий

Новая методика позволит инспекторам по безопасности пищевых продуктов эффективно анализировать генетику микробов, которые регулярно вводятся в пищевые продукты на фабриках и фермах. Однако одни из них полезны, а другие – нет.

Датчики искусственного интеллекта: как обнаружить пищевые патогены дома

Исследователи IBM работают над созданием мощных портативных датчиков ИИ, которые смогут обнаруживать пищевые патогены везде, где они могут появиться. Эти мобильные датчики бактерий смогут значительно сократить тест на патогены с нескольких дней до нескольких секунд. У людей появится возможность обнаружить наличие вредной кишечной палочки или сальмонеллы, прежде чем она станет вспышкой. Чтобы выявить опасные компоненты в пище, понадобится мобильный телефон или столешница с датчиками ИИ.

Утилизация мусора по-новому: новый процесс переработки вдохнет новую жизнь в старый пластик

Все – от картонных пачек с молоком до контейнеров с печеньем – подлежит вторичной переработке, и производители полиэстера могут взять мусор и превратить его в нечто полезное. Этот переход будет стимулироваться инновациями, такими как VolCat. Это каталитический химический процесс по переработке определенных видов пластмасс в вещество, которое можно подавать обратно в машины для производства новой пластмассовой продукции.

IBM – американская компания, которая является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

IBM Research – подразделение, которое занимается исследованиями и разработками. Оно состоит из 12 лабораторий на шести континентах, в которых работают более 3000 исследователей.

Напомним, в 2008 году Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению сообщал, что население Земли к 2050 году увеличится до 9,19 млрд человек.

При этом население Украины уменьшается. По прогнозам Института демографии социальных исследований Национальной академии наук Украины, к 2030 году оно сократится на 6,8% – до 39,5 млн человек к 2030 году.

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