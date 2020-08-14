RAB-тариф, в первую очередь, выгодный для бизнеса, – Александр Визир

RAB-регулирование создает жесткие правила и требования к качеству электроснабжения и позволяет их реализовывать

В отличие от нынешнего регулирования в области распределения электроэнергии система RAB-тарифа сбалансированная и создает не только правила и требования к качеству электроснабжения, но и позволяет их реализовать. Об этом рассказал Александр Визир, исполнительный директор общественного союза "Умные Электросети Украины", пишет "Politeka".

Реклама

По словам Александра Визира, это совершенно новая для Украины система стимулирования развития электросетей, что создает жесткие правила и требования к улучшению качества электроснабжения и позволяет их реализовывать.

"Устанавливается, что компании должны реинвестировать половину своей прибыли и 100% амортизационных средств. За первый регуляторный период (3 года) ОСР должны сократить показатель SAIDI до 100 минут в городе и 300 минут в сельской местности. Потери в электросетях должны уменьшиться с почти 10% до 7,5% в среднем по Украине. За невыполнение этих требований НКРЭКУ наказывает ОСР значительными штрафами – 5% годового дохода, весьма значительная сумма для ОСР", - подчеркивает Визир.

Эксперт отмечает, что от такого подхода выигрывает обычный потребитель, бизнес и государство.

По мнению Александра Визира, после внедрения стимулирующего тарифа будет установлено 14 млн разумных счетчиков потребителям, уменьшится аварийность электросетей и время ликвидации аварии. Также эксперт говорит о потенциальном снижении тарифа на электроэнергию из-за уменьшения потерь в электросетях.

В тренде Доллар в Украине снова подешевел, а курс евро растет

Реклама

Бизнес почувствует удешевление присоединения к электросети и повышение надежности электроснабжения. "Меньше перерывов в подаче энергии – меньше потерь для бизнеса", - отмечает Визир.

Также, по мнению эксперта, после введения стимулирующего тарифа приватизация государственных облэнерго на рыночных условиях принесет в бюджет страны не менее 10 млрд грн и увеличение ВВП 12,7 млрд грн. Также эксперт прогнозирует улучшение инвестиционного климата за счет улучшения условий для бизнеса и развитие смежных отраслей от активного развития инфраструктуры электросетей.

Напомним, что ранее стало известно, что Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с предложением вынести на широкое обсуждение RAB-регулирование на распределение электроэнергии по европейской методологии согласно наработке экспертного совета министерства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама