Работа, деньги и подростки: когда отправлять детей зарабатывать

С 13 лет детям надо дать понять, что на некоторые вещи нужно заработать самостоятельно - эксперты

Диеты опасны для подростков / Фото: freepik.com

Готовы выгуливать собачек, разносить газеты и мыть машины. Дети 13 лет предприимчиво размещают свои резюме на сайтах по поиску работы. Только на rabota.ua находится 845 профайлов 13-летних, зарегистрированных за последние три месяца. Большинство из них готовы взяться за любую работу, которую им предложат.

Читайте также: Трудоустройство выпускников вузов будут контролировать: зачем это нужно

Подростков на год старше - еще больше. Желающих найти работу в 14 лет – более 3600. Именно с этого возраста закон позволяет работать с разрешения родителей. А устроится на работу на общих условиях можно только с 16 лет.

Как родителям говорить с подростками о работе и как помочь заработать ребенку первые деньги, разобрался сайт "Сегодня".

"Месячный доход у сына небольшой, но очень чувствуется как он повзрослел, как он мыслит, как планирует"

"Я лично за то, чтобы стимулировать детей подрабатывать с 14 до 15 лет. Это точно хорошо для их личностного развития", – говорит Алексей Олейник, директор издательства Fairy Tale. Его старшему сыну 15 лет. В этом году он стал интересоваться где и как может заработать. Первым заработком стал покос газона соседа. Так он заработал первые 100 грн.

"На сегодня у него есть четыре клиента на газоны, он помогает мне по работе в интернете и самое главное – у него изменилось отношение к деньгам. Он начал их собирать. У него есть мечты. И на них он собирает. Уже реже покупает "Колу". Месячный доход у сына небольшой, но очень чувствуется как он повзрослел, как он мыслит, как планирует!", – поделился Алексей Олейник.

Фото: pixabay.com

Говорить о деньгах с детьми можно с 10-12 лет, считает Любомир Остапив, основатель социального проекта "Семейный бюджет". Это можно делать двумя способами: через финансовые настольные игры и через карманные деньги. А с 13 лет детей можно стимулировать подрабатывать. В этом возрасте у подростка появляются желание иметь вещи, которые стоят дороже. Поэтому родители должны договориться: вот твой бюджет на питание и одежду, если тебе надо новый смартфон или пойти на концерт, ты должен придумать, как на это заработать.

"Работа для подростка – это не только о деньгах. Так у ребенка будет формироваться трудовая этика, понимание, что в жизни надо работать, чтобы чего-то достичь. Когда подросток попадает в команду, например, в "МакДональдсе" в 16 лет, то он будет учиться работать в команде, ответственности. И это намного важнее, чем деньги, которые он заработает", – отмечает Остапив.

Как найти подростку работу

Если ребенок сам проявляет желание зарабатывать, родители могут помочь. Например, в поиске работы, посоветовать направление. Рассказать, на что надо обращать внимание при разговоре с работодателем.

"Когда ребенок проявляет желание подрабатывать, нужно обсудить, как он видит свою работу, где будет брать на нее время. А еще помочь понять, действительно ли ребенок хочет работать, или идет на это под влиянием моды и разговоров с друзьями. Или, возможно, боится финансовых трудностей в семье и хочет таким образом помочь. Надо говорить, делать выводы для себя, делиться своим опытом, знакомить с правильными людьми", – советует Алена Еременко, собственница интернет-магазина "Толстосум" и мама дочери-подростка.



Фото: https://www.facebook.com/tetyana.pashkina

Искать работу через резюме Любомир Остапив не рекомендует. Сделать это подростку без опыта работы будет невероятно сложно. Во-первых, в законодательстве есть ограничения и многих работодателей это останавливает. Во-вторых, вряд ли кто-то будет искать детей через сайты по поиску сотрудников.

"Если подросток хочет подрабатывать курьером, то он может сам искать заказы на том же kabanchik.ua и брать их. Это будет намного эффективней, чем запостить свое резюме и ждать, пока ему дадут курьерскую работу. Для подростков я бы посоветовал "Книгу юного предпринимателя" Сергея Биденко и Ирины Золотаревич. Там достаточно много способов. Это могут быть элементарные вещи – как выгул собак, подработка няней, покос газона, выращивание овощей и зелени и так далее", – отмечает Любомир Остапив.

Работодатели, закон и подростки

В Украине не хватает кадров, жалуются работодатели. Особенно, неквалифицированных работников. А трудовое законодательство очень жесткое по отношению к детскому труду, говорит Евгения Дубинская, собственник группы компаний "Домком".

"Работодателю легче не выполнить заказ, чем иметь дело с несовершеннолетними. Но подросток однозначно должен иметь опыт трудовой деятельности. Это позволит ему расширить кругозор, получить опыт, и просто понять цену денег. Для того, чтобы работодатели брали их на роботу, государство должно это стимулировать, давать льготы компаниям, которые берут подростков", – отмечает Евгения Дубинская.

Читайте также: Диплом и работа: как уровень образования влияет на зарплату в Украине

По украинскому законодательству прием на работу лиц моложе 16 лет не допускается. Как исключение, подростки могут выполнять легкую работу. Но и для этого нужно согласие одного из родителей. Работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью и не нарушать процесс обучения.

Также не допускается восьмичасовой рабочий день несовершеннолетних:

ученики в возрасте от 14 до 15 лет, которые работают во время каникул, могут работать не более 24 часов в неделю (ст. 51 КЗоТ).

от 15 до 16 лет – до 24 часов в неделю (включительно);

от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю (включительно);

Фото: rawpixel.com

Работодатели не против таких ограничений. Но в законодательстве есть прорехи, считает Руслан Соболь, председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса.

"Я вижу недоработку – и нашу как бизнеса, и государства. Нам нужно выстроить платформу, на которой молодые ребята могли бы попробовать себя в профессии. Должна быть государственная программа, которая бы, например, освобождала предприятия платить налоги от заработной платы за прием подростков, которые хотят попробовать себя в профессии. Это было бы взаимовыгодное сотрудничество бизнеса, государства и подростков. Это могло бы даже помочь им определиться в жизни, нравится им ли это направление или нет", – отмечает Руслан Соболь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама